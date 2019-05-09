KADIN

Milyon dolarlık bebek! Meghan Markle'dan 1 milyon dolarlık harcamalar

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 09.05.2019 14:07 | Son Güncelleme

Meghan Markle ve Prens Harry'nin 6 Mayıs Pazartesi günü dünyaya gelen bebeğinin fotoğrafları dünya basınıyla paylaşıldı ismi de geçtiğimiz gün açıklandı. İngiltere tahtının 7. varisi olan erkek bebeğin adı Archie Harrison Mountbatten-Windsor olarak belirlenirken, akılda kalan şey Meghan Markle'ın hamilelik sürecinde ve sonrasında yaptığı harcamalar oldu. İddiaya göre bu süreçte 1 milyon dolar harcandı.

Sussex Dükü Harry ve Düşesi Meghan bebekleri Archie Harrison Mountbatten-Windsor'u dünyaya tanıttı. Dokuz aylık hamilelik sürecinde her gün bir hareketiyle mutlaka gündem olan Meghan, New York'ta düzenlediği baby shower ile hamilelik elbiseleri ve doğum yaptığı hastaneyle çok konuşulmuştu. İngiliz gazete The Sun da bu harcamaların bir listesini yaptı.

Kraliyet'in milyon dolarlık bebeği

NEW YORK BABY SHOWER: 200 BİN DOLAR

NEW YORK BABY SHOWER: 200 BİN DOLAR
New York’ta arkadaşı Serena Williams ve diğer arkadaşlarıyla birlikte yaptığı baby shower partisi için 200 bin dolar harcadı. Bu harcamanın içinde Michelin yıldızlı resteoranda yemek, baby shower için ik katlı süit tutma maliyetleri de yer alıyor. The Mark Otelde bir gece konaklayan Serena Williams'ın bu gece için 57.400 Euro ödediği tahmin ediliyor.

ABD'YE ÖZEL JET: 125 BİN DOLAR

ABD'YE ÖZEL JET: 125 BİN DOLAR
Meghan Markle’ın, baby shower için New York’a giderken kullandığı özel jetin 125 bin dolar olduğu belirtildi.

FİDANLIK TADİLATI: 50 BİN STERLİN

FİDANLIK TADİLATI: 50 BİN STERLİN
Meghan ve Harry'nin Frogmore Cottage evlerinde restarasyon yaptırdı. Organik boyaların kullanığı, ekolojik malzemelerle yapılan değişime 50 bin sterlin harcandı.

AKUPUNKTUR: 8 BİN 700 EURO

AKUPUNKTUR: 8 BİN 700 EURO
Kraliyet çifti ayrıca, akupunktur ve numeroloji için tahmini 8 bin 700 sterlin harcadı. Meghan düzenli olarak bitkisel sağlık merkezinde ünlü bir akupunktur uzmanı tarafından hamileliğine yardımcı olması için akupunktur alıyordu. Harry'nin bu ziyaretlerde karısına katıldığına inanılıyor - bu da 45 dakikalık bir seans için 6,200 Euro harcandığını gösteriyor. Meghan, 12 haftalık numeroloji programı için de 2500 sterlin ödedi.

MEGHAN'IN HAMİLELİK KIYAFETLERİ: 385 BİN EURO

MEGHAN'IN HAMİLELİK KIYAFETLERİ: 385 BİN EURO
Sussex Düşesi hamileliği sırasında modanın her zaman içinde kalmayı başardı. Glamour dergisinin Love The Sales 'blogunda yaptığı araştırmaya dayanarak yapılan bir rapora göre bu 385 bin Euro'ya mal oldu.

SPA: 33 BİN EURO

SPA: 33 BİN EURO
Meghan Spa'dan da eksik kalmadı. Çift, Hampshire'da lüks bir spa olan Heckfield Place'de doğumdan önce bir kaçamak yaptı. Spa'da 3 gün kalan çiftin bu konaklaması 33 bin Euro'ya mal oldu.

ÖZEL HASTANEDE DOĞUM: 15 BİN EURO

ÖZEL HASTANEDE DOĞUM: 15 BİN EURO
Ve son olarak doğum yaptığı hastane. Meghan Markle Victoria Beckham'ın da doğum yaptığı Portland Hastanesi'nde doğum yaptı. Portland'daki temel doğum paketinin 15 bin Euro'ya kadar maliyeti olduğu söyleniyor. Portland, yeni anneler için beş yıldızlı otel hizmeti, 24 saat oda servisi, aile ve ziyaretçiler için süitler sunuyor.
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