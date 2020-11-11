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Milyonlarca kadın vajinalarının nerede olduğunu bilmiyor!

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Amerika'da yapılan yeni bir ankete göre kadınların dörtte biri vajinalarının nerede olduğunu bilmiyor.

Milyonlarca kadın vajinalarının nerede olduğunu bilmiyor!

OnePoll tarafından yapılan yeni bir ankete göre, ABD'li birçok kadın vajinalarını tanımıyor. Kadınların yüzde 46'sırahim ağzını tanımlayamadı, yüzde 59'u ise başka bir yeri göstererek rahmini tanımlamaya çalıştı. Her 10 kadından sadece biri anatomi testini geçebildi.

Kadın sağlığı üzerine araştırma yapan İsveçli şirket Intimina 2000 kişinin katıldığı bir araştırma gerçekleştirdi. Bu araştırma sonucunda 4 kadından biri vajinasını yanlış tanımladı. Yüzde 46'sı rahmini doğru tanımlayamadı.

OnePoll aynı zamanda kadınlardan adet döngülerini tanımlamalarını istedi ve çıkan sonuçlar oldukça şaşırtıcıydı. Bazıları bu dönemlerde vücutlarının sıfırlandığını, bazıları da rahim zarının tekrar yenilendiğini belirtti.

Menopoz sorusu sorulduğunda ise yine kafa karıştırıcı cevaplar geldi. Kadınların yüzde 13'ü bu dönemi tanımlayan bir terim olarak ifade etti. Yüzde 10'u ise kadınların 40 yaşına girmekle ilgisi olduğunu söyledi. Yaş, menapoz konusunda bir faktör olsa da aslında ne zaman olacağı tam olarak kesinlikle bilinemez. Sonuçları değerlendiren şirket ise anket üzerine şöyle bir açıklama yaptı:
"Bu araştırma, 2020 olmasına rağmen kadınların vücutları hakkında yeterince bilgi sahibi olmadıklarını ve bunun sonucunda bakımlarında aktif bir rol alamadıklarını gösteriyor. Vücutlarını bilmek ve üreme sisteminin nasıl çalıştığını bilmek, kadınlara refahlarını savunma ve ihtiyaç duydukları desteği alma gücü veriyor."


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