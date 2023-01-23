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Milyonlarca lira harcadı! Harabe oteli ayağa kaldırdı... İş insanı aldığı haberle şoke oldu

23.01.2023 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Harabe halindeki otelin işletme hakkını milyonlarca lira harcayarak alan iş insanı Lokman Eviş, Çanakkale İl Özel İdaresi’nden kiraladığı otelin satışa çıkarıldığı haberi ile hayatının şokunu yaşadı. Eviş, "Sözleşmeye güvenerek yapmış olduğumuz masraflar ve emekler ortadayken otelin satılması ile ilgili kararın yeniden gözden geçirilmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Milyonlarca lira harcadı! Harabe oteli ayağa kaldırdı... İş insanı aldığı haberle şoke oldu

Çanakkale’nin Güzelyalı ilçesinde 7 bin 635 metrekare arazi üzerine kurulu otel binası, farklı bir şirket tarafından uzun süreli kiralanmış ancak yıllardır işletilmeyerek terk edilmişti. Otel adeta harabeye dönerken, uzun süredir kuruma ödenmeyen kira borcu birikmişti. Oteli turizme kazandırmak adına harekete geçen iş insanı Lokman Eviş, Çanakkale İl Özel İdaresi ile noter huzurunda sözleşme imzalayarak otelin 2035 yılına kadar işletme hakkını devir aldı. Ardından harekete geçen iş insanı uzun soluklu yatırımlarının sonucunda yapmaya hazırlanırken otel ihale ile satışa çıkarıldığını öğrenince hayatının şokunu yaşadı.

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'400 BİN LİRAYI BULAN BİRİKMİŞ KİRA BORCUNU PEŞİN ÖDEDİM'

Yaptığı yatırımlarla oteli konforlu bir hale getirdiğini vurgulayan Lokman Eviş, “İlk olarak eski kiracının yaklaşık 400 bin lirayı bulan birikmiş kira borcunu peşin olarak ödedim. Otel ile birlikte kalan bazı ekipmanlar için ise eski kiracıya 7 milyon 500 bin lira ödeme yaptım. Hemen ardından ise harap haldeki otel binasının tadilatı için kolları sıvadım. İşe arazinin altyapısını yaparak başladık ve kanalizasyon ve doğalgaz hattını bağladık. İç ve dış cephesinden, kapı, pencere, yer döşemeleri, banyolar ve bir otel için akla gelen ne varsa baştan yenilendi. Tüm yataklar, mobilyalar ve diğer ihtiyaçlar sıfır alındı, havuzu yapıldı ve bahçe peyzaj tamamlanarak otelimiz hizmet vermeye hazır hale getirildi” dedi.

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'YAKLAŞIK 25-30 MİLYON LİRA HARCAYARAK OTELİN TÜM EKSİKLERİNİ GİDERDİM'

Yaşadıkları mağduriyetin kendilerini maddi ve manevi anlamda son derece üzdüğünü belirten Lokman Eviş, “Kiracılık sözleşmesine duyulan güvene istinaden bugünkü değeriyle yaklaşık 25-30 milyon lira harcayarak tüm eksiklerini giderdim, otelin içinde kalan malzemeleri satın aldım, iç tefrişat için tüm ürünleri yeniledim ve işletmeye hazır hale getirdim. Otelin eski sahibinden kalan borçları da peşinen ödedim. Tur operatörleriyle yaptığımız anlaşmalara istinaden müşterilerimizin rezervasyonlarını aldık. Açılışımızı yapıp konuklarımızı ağırlamaya hazırlanırken kiraladığımız otelin satışını üzülerek öğrendik. İdarenin ahde vefa ilkesi gereğince kira sözleşmesine bağlı kalmasını umuyoruz. Otelin satılması halinde yeni malikin, Özel İdare ile yapmış olduğumuz kiracılık anlaşması konusunda nasıl bir tavır takınacağı konusunda endişeliyiz. Sözleşmeye güvenerek yapmış olduğumuz masraflar ve emekler ortadayken otelin satılması ile ilgili kararın yeniden gözden geçirilmesini bekliyoruz” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale otel

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