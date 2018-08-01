Mine Tugay'ın son paylaşımına beğeni yağdı!

Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu yer çekimine meydan okuyarak yoga yaptığı videosu takipçileri tarafından kısa süre içerisinde on binlerce izlenme sayısına ulaşmıştı. Mine Tugay sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla da takipçilerinden tam not aldı.

''VE TANRI KADINI YARATTI''

Takipçilerinden güzel yorumlar alan ünlü oyuncuya hayranlarından biri '' Ve tanrı kadını yarattı'' diyerek iltifatta bulundu. Her paylaşım ile takipçilerinden beğeni ve güzel yorum alan Tugay, fit ve formda vücuduyla dikkat çekiyor.



