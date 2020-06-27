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Minecraft Nether güncellemesi oyunu zenginleştiriyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.06.2020 12:26 | Son Güncelleme

Minecraft Nether güncellemesi oyuna çok önemli yeni içerikler katan majör bir güncelleme. Tamamen yeni bir krallığı oyuna ekleyen Nether güncellemesi ile oyuncular yepyeni oyun içeriklerine ve dinamiklerine kavuşuyorlar.

Minecraft Nether güncellemesi oyunu zenginleştiriyor

Yeni Nether güncellemesi ile oyuncular bir portal üzerinden ulaştıkları “domuzlar diyarı”nda, oyundaki en güçlü maden olacak, Netherite elde etmek için kazmaya devam ediyorlar. Ancak Domuzlar Diyarı hiç de barışçıl bir diyar değil ve hem domuz kabilesinin saldırgan savaşçıları hem de bölgedeki canavarlar, oyuncuya rahat vermiyor.

Oyuncular çıkardıkları Netherite madenini altın külçeleriyle birleştirerek, elmastan bile daha güçlü, sert, lav nehirlerinin üzerinde dahi erimeyen zırhlar ve silahlar yapabiliyorlar.

Nether güncellemesi sayesinde, oyunda pek çok yeni strateji, yeni yapı, yeni organizasyonlar kurmak mümkün olacak. Bu nedenle de Minecraft oyuncuları, güncellemeyi merakla bekliyordu.

Minecraft’ın oyuncuları, yeni güncelleme hakkındaki bilgilere ve indirme linkine, güncellemenin resmi sayfasından ulaşabilirler. Yeni güncelleme sadece Nether üzerine de odaklı değil. Oyunun kalitesini yükselten pek çok yenilik, yapay zeka güncellemeleri gibi eklemeler de güncellemede yer alıyor.

Minecraft’ı dünya çapında yüzlerce milyon insan oynuyor. Minecraft, hem PC’de hem de konsol ve mobil cihazlarda oynanabiliyor. Oyun, yüksek işlem gücü istemeyen ama sürükleyici bir oyun olması nedeniyle çok popüler ve yaygın şekilde oynanıyor.

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