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Minibüsçü dehşeti! Kendisini uyaran kız kardeşlere saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 09:46 | Son Güncelleme

İstanbul Bahçeşehir'den Esenyurt'a gitmek için minibüse binen iki kız kardeş, "tehlikeli araç kullanıyorsunuz, korkuyoruz" diyerek uyardıkları şoförün saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, cuma günü meydana geldi. İddiaya göre, iki kız kardeş Bahçeşehir'den Esenyurt'a gitmek için minibüse bindiler. Şoför trafikte seyir halindeyken önünde seyreden bir otomobil sürücüsüne sinirlenip minibüsü tehlikeli bir şekilde sürmeye başladı.

Bunun üzerine kız kardeşler, "tehlikeli araç kullanıyorsunuz, korkuyoruz" diyerek şoförü uyardıktan sonra inmek istedi. Şoför minibüsü durdurup genç kızları indirdikten sonra onlara hakaret edip darp etti. Şoför ardından minibüse binip olay yerinden ayrıldı. İki kız kardeş polis merkezine giderek minibüs şoföründen şikâyetçi oldu. Olay anları bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Bahçeşehir Esenyurt minibüs saldırı

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