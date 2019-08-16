Minibüsünde fenalaşan Afgan kadını hastaneye yetiştirdi

Oğuzhan DEMİR- Abdullah GÜÇLÜ/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, minibüs şoförlüğü yapan Hasan Hüseyin İp (38), aracında fenalaşıp, bayılan Afganistan uyruklu kadını güzergahından çıkarak, hastaneye yetiştirdi. Afgan kadın, tedaviye alınırken, İp'in sosyal medyadan fotoğraflarla duyurulan örnek davranışı, takdir edildi.

Odunpazarı ilçesine bağlı 75'inci Yıl ve Kurtuluş mahalleleri arasındaki 44 numaralı güzergahta yolcu minibüsü şoförlüğü yapan Hasan Hüseyin İp, dün, 26 M 0103 plakalı aracına bindikten kısa süre sonra fenalaşıp, bayılan kadın yolcusunu hastaneye yetiştirdi. Eskişehir Şehir Hastanesi'nin acil servisine kadar minibüsüyle giden Hasan Hüseyin, Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen kadının hemen tedaviye alınmasını sağladı. Hastane önündekilerin fotoğraf çekerek, sosyal medyadan duyurduğu, İp'in örnek davranışı, beğeni topladı.

'YİNE OLSA HEMEN HASTANEYE GELİRDİM'

İsmi öğrenilemeyen Afgan kadının, son durakta minibüsüne bindiğini anlatan Hasan Hüseyin İp, "Yolda giderken, Alpu kavşağının orada ayağa kalktı. Kalkmasıyla bayılması bir oldu zaten. Ondan sonra dörtlü flaşörleri yaktım. Direkt Eskişehir Şehir Hastanesi Acil Polikliniğine hastayı indirdim. Sedyeyle oradaki personel sağ olsun yardımcı oldu. Minibüste bulunan diğer yolcular hemen hastaneye geldiğim için tebrik ettiler. Böyle durumlarda hemen hastaneye gidiyoruz. Yine olsa hemen hastaneye gelirdim. Sonradan öğrendiğim kadarıyla tedavi olmuş durumu iyiymiş. Devamlı müşterimiz zaten dolmuşlarımıza biniyor. Biz bilmiyorduk öyle bayıldığını. Sıcaktan olmuş olabilir ama hastalığı var, diye duydum" diye konuştu.

Eskişehir Şehir Hastanesi’ne minibüsle getirilen Afgan kadın, sedyeyle acil servise alındıktan sonra tedavi edildi.