Minik çocukların STEM keşif çalışmaları sergilendi

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bulunan anaokulu öğrencileri tarafından yapılan çalışmalar, 2019 STEM Keşif Haftası etkinlikleri kapsamında sergilenerek vatandaşların beğenisine sunuldu.

Düzenlediği etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen, Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Prime Development tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM’de, 2019 STEM Keşif Haftası çerçevesinde köy çocuklarının yaptığı çalışmaları sergilendi. Sergi açılışına Çınar Kaymakamı Selami Kaya, Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aziz İde, okul müdürleri, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı. Burada STEM çalışmaları hakkında açıklamada bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aziz İde, sene başından beri gelişen teknolojiye çocukların ayak uydurabilmesi için özellikle okul öncesinde 3 temaya dikkat ettiklerini ifade etti. İde, "Birincisi gelişen dünyada kodlama eğitimi ve STEM eğitimi dediğimiz iki dalımız var. Robotik kodlama eğitimi Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın projesi kapsamında anaokullarımızda kodlama eğitimine önem verdik, bu birinci ayağımızdı. Bu sergimizde çocukların yıl boyunca yaptığı çalışmaları sergileme fırsatı bulduk. İkincisi de bu hafta Avrupa’da STEM Keşif Haftası, STEM bütün bilimlerin birleşimidir. Böylece küçük yaşlarda çocuklarımızın bilime önem vermelerini, bilimi hissetmelerini, bilime ilgi duymalarını sağlamaya çalıştık. Özellikle köy okullarındaki çocukların çalışmaları bunlar. Köy okullarında da bu tip çalışmalar yapılabileceğini biz aslında Ceylan AVM’de Diyarbakır’daki büyük bir AVM’de yaparak göstermek istedik. Bunlar sade kolejlerde veya merkezlerdeki büyük okullarda değil, küçük imkanlarla köy çocuklarının da bu tip çalışmalar yapabileceğini sergilemek istedik. Biz bu anlamda bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Avrupa’da ortaklarımız var. Yunanistan ve Romanya bu ortaklarımız. Aslında ilçe olarak proje ilçesi olmaya çalışıyoruz. Bu anlamda küçük yaşlarda çocukların bilime ilgi duymalarını sağlamak amacıyla Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle, Avrupa’daki iki ülkenin desteğiyle bu çalışmaları beraber yaptık. Sene sonu sergimizi gerçekleştirdik” dedi.