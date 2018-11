Minik öğrenciler telefon fabrikasında üretime katıldı

İnsanların her şeyi kendilerinin yaptığı bir dünyaya doğru gidildiğini bunu ise çocuklara aşılamak gerektiğini anlatan Saral, şunları dile getirdi:

Uluslararası bir vakıf tarafından organize edilen "Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi"nin (The Global Teacher Prize) 2018 yılı için seçtiği "en iyi 10 öğretmen" arasında yer alan Ayvacık Anaokulu Müdürü ve Öğretmen Nurten Akkuş ile beraberindeki öğrenciler, önce fabrikayı gezdi daha sonra ise üretim bandında montaj çalışmalarını inceleyerek mühendislerin yardımıyla üretime katıldı.

"Okullarda her çocuğun kendisinin her şeyi yapmasını aşılayan kulüpler var. Bu disiplini biz de Reeder olarak sahiplenmek ve aşılamak istedik çocuklarımıza. Burada biz sıfırdan bir fabrika kurarak, sıfırdan akıllı cihazlar üretmeye başladık. Bunun en iyi örneğini burada öğretebileceğimizi düşündük. Onlara sıfırdan telefon yaptırıp Öğretmenler Günü için öğretmenlerine hediye etmelerini istedik. Böylece dünyada her şeyi sıfırdan kendi enerjileriyle yapabileceklerini hissetmelerini istedik."

Saral, gelecekten çok umutlu olduklarını bu nedenle akıllı cihaz üreten bir fabrika kurduklarını vurgulayarak, "Çocukların gözlerinde bu enerjiyi görüp gelecekten umutlu olmamak mümkün değil. Hepsi çok yetenekli, bizim çok ötemizdeler. Şimdiden birçok şey biliyorlar. 'Ben İngilizce değil Çince öğrenmek istiyorum.' diyorlar. 'Ben resim yapabiliyorum, robot da yaparım' diyorlar. Gelecekten çok umutluyum." ifadelerini kullandı.

Öğretmen Akkuş ise okul öncesi eğitimde öğrencilerin yaparak, yaşayarak, inceleyerek öğrenmesini önemsediklerini vurguladı.