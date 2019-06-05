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Minik Toprak, babasıyla birlikte yamaç paraşütüyle 1900 metreden atladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 09:48 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü tandem pilotu olan Hasan Günher, 2,5 yaşındaki oğlunu da bu sporla tanıştırdı.

Minik Toprak, babasıyla birlikte yamaç paraşütüyle 1900 metreden atladı

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü tandem pilotu olan Hasan Günher, 2,5 yaşındaki oğlunu da bu sporla tanıştırdı. Babasıyla birlikte atlayış yapan Toprak'ın paraşüt kamerasına yansıyan sempatik tavırları dikkat çekti.
Dünyaca ünlü Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nde yamaç paraşütü pilotu evli ve 1 çocuk babası 35 yaşındaki Hasan Günher, oğlu 2,5 yaşındaki Toprak Günher ile atlayış gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Babadağ'ın 1900 metre pistinden yapılan atlayışın ardından Toprak'ın rahat tavırları dikkat çekti. Kameraya bakarak gülümseyen Toprak, iki kolunu yanlara açarak gökyüzünde kuş gibi süzüldü. Babasıyla birlikte 30 dakika havada kalan Toprak'ın rahat ve sempatik tavırları onu ilgi odağı haline getirdi. Ölüdeniz Belcekız Plajı'na inen Toprak, diğer paraşüt pilotları ve turistler tarafından sevgiyle karşılandı.

FOTOĞRAFLI

Minik Toprak, babasıyla birlikte yamaç paraşütüyle 1900 metreden atladı

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