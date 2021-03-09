Miraç gecesi duası Arapça ve Türkçe – Miraç duası nasıl okunur?

Miraç kandilinde birçok Müslüman dua ederek ve namaz kılarak Miraç kandilini ihya ediyor. Miraç gecesi duası ise sıklıkla araştırılıyor. Miraç gecesi duası nedir? Miraç gecesi duası Arapça ve Türkçe okunuşu nasıl? Miraç duası nasıl okunur?
Miraç gecesi kılınacak namaz on iki rekattır. İki rekatte bir selam verilerek kılınacak olan namaz on iki rekat ile bitirilir. Her rekatta Fatiha’dan sonra on kere ihlas okunur. Kılınma zamanı yatsı namazı kılındıktan sonra, imsak vaktine kadar ki herhangi bir vakit olabilir. Bu on iki rekat namaz bittiği zaman selamdan sonra yüz defa;
“Sübhanallahi vel hamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azim” duası okunur.
Ardından da yüz kere istiğfar yapılır.
Miraç kandilinde yapılacak en makbul ibadet Rabbinle baş başa kalarak yaptığın ibadettir. Bazı tavsiye edilen ameller ise:
O gece için kılınacak namaz 12 rekât Hacet niyetiyle kılınan namazdır. Bu namazı kılmak güzel görülmüştür. Bu namazın kılınışı: İki rekâtta bir selam verilir. Her rekât 3 kadir,12 ihlâsı şerif okunarak kılınır.
Namaza niyet şöyledir: ” Ya Rabbi, rıza-i şerifin için niyet eyledim namaza. Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrarını göstererek muhabbetin ile müşerref kıldığın sevgili Habibin Resul-i Zişan Efendimiz hürmetine ben aciz kulunu afv-ı ilahine, feyz-i ilahine, rıza-i ilahine mazhar eyle”
Namazdan sonra;
Bu namazda ihlâslar 100 adet okunur veya namaz 100 rekât olarak kılınırsa; – bu namazın feyz ve bereketiyle huzur-i ilahiye namaz borçlusu olarak çıkılmaz.