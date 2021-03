Miraç gecesi duası Arapça ve Türkçe – Miraç duası nasıl okunur?

Miraç kandilinde birçok Müslüman dua ederek ve namaz kılarak Miraç kandilini ihya ediyor. Miraç gecesi duası ise sıklıkla araştırılıyor. Miraç gecesi duası nedir? Miraç gecesi duası Arapça ve Türkçe okunuşu nasıl? Miraç duası nasıl okunur?

MİRAÇ GECESİ DUASI ARAPÇA VE TÜRKÇE OKUNUŞU

Miraç gecesi kılınacak namaz on iki rekattır. İki rekatte bir selam verilerek kılınacak olan namaz on iki rekat ile bitirilir. Her rekatta Fatiha’dan sonra on kere ihlas okunur. Kılınma zamanı yatsı namazı kılındıktan sonra, imsak vaktine kadar ki herhangi bir vakit olabilir. Bu on iki rekat namaz bittiği zaman selamdan sonra yüz defa;

“Sübhanallahi vel hamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azim” duası okunur.

Ardından da yüz kere istiğfar yapılır.

MİRAÇ KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER

Miraç kandilinde yapılacak en makbul ibadet Rabbinle baş başa kalarak yaptığın ibadettir. Bazı tavsiye edilen ameller ise:

Miraç gecesinde 12 rekât nafile hacet namazı kılınabilir.

Miraç gecesinin sabahı oruçlu olunabilir.

Bol bol salâvat ve seyyüdül istiğfar çekilebilir.

Ve miraç gecesinin sabahında öğle ile ikindi namazı arasında 4 rekât nafile namaz kılınabilir.

O gece için kılınacak namaz 12 rekât Hacet niyetiyle kılınan namazdır. Bu namazı kılmak güzel görülmüştür. Bu namazın kılınışı: İki rekâtta bir selam verilir. Her rekât 3 kadir,12 ihlâsı şerif okunarak kılınır.