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Miraç gecesi duası Arapça ve Türkçe – Miraç duası nasıl okunur?

09.03.2021 14:12 | Son Güncelleme:
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Miraç gecesi duası Arapça ve Türkçe – Miraç duası nasıl okunur?

Mübarek üç aylar arasında yer alan Recep ayının son günlerindeyken Müslümanlar tarafından Miraç kandili ve Miraç gecesi araştırılıyor. Önemli ibadet günlerinden olan Miraç gecesinde birçok Müslüman Miraç gecesi duasını araştırıyor. Miraç gecesi duası Arapça ve Türkçe okunuşu nasıl? Miraç duası nasıl okunur?

Miraç kandilinde birçok Müslüman dua ederek ve namaz kılarak Miraç kandilini ihya ediyor. Miraç gecesi duası ise sıklıkla araştırılıyor. Miraç gecesi duası nedir? Miraç gecesi duası Arapça ve Türkçe okunuşu nasıl? Miraç duası nasıl okunur?

MİRAÇ GECESİ DUASI ARAPÇA VE TÜRKÇE OKUNUŞU

Miraç gecesi kılınacak namaz on iki rekattır. İki rekatte bir selam verilerek kılınacak olan namaz on iki rekat ile bitirilir. Her rekatta Fatiha’dan sonra on kere ihlas okunur. Kılınma zamanı yatsı namazı kılındıktan sonra, imsak vaktine kadar ki herhangi bir vakit olabilir. Bu on iki rekat namaz bittiği zaman selamdan sonra yüz defa;

“Sübhanallahi vel hamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azim” duası okunur.

Ardından da yüz kere istiğfar yapılır.

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MİRAÇ KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER

Miraç kandilinde yapılacak en makbul ibadet Rabbinle baş başa kalarak yaptığın ibadettir. Bazı tavsiye edilen ameller ise:

  • Miraç gecesinde 12 rekât nafile hacet namazı kılınabilir.
  • Miraç gecesinin sabahı oruçlu olunabilir.
  • Bol bol salâvat ve seyyüdül istiğfar çekilebilir.
  • Ve miraç gecesinin sabahında öğle ile ikindi namazı arasında 4 rekât nafile namaz kılınabilir.

O gece için kılınacak namaz 12 rekât Hacet niyetiyle kılınan namazdır. Bu namazı kılmak güzel görülmüştür. Bu namazın kılınışı: İki rekâtta bir selam verilir. Her rekât 3 kadir,12 ihlâsı şerif okunarak kılınır.

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Namaza niyet şöyledir: ” Ya Rabbi, rıza-i şerifin için niyet eyledim namaza. Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrarını göstererek muhabbetin ile müşerref kıldığın sevgili Habibin Resul-i Zişan Efendimiz hürmetine ben aciz kulunu afv-ı ilahine, feyz-i ilahine, rıza-i ilahine mazhar eyle”

Namazdan sonra;

  • 4 Fatiha-i Şerife
  • 100 defa ”SubhanAllahi ve’l-hamdü lillahi vela ilahe illallahü Allahü ekber. Vela havle vela guvvete illa billahi’l-aliyyil-aziym”
  • 100 istiğfar-ı şerife
  • 100 salâvat-ı şerife okunup dua edilir.

Bu namazda ihlâslar 100 adet okunur veya namaz 100 rekât olarak kılınırsa; – bu namazın feyz ve bereketiyle huzur-i ilahiye namaz borçlusu olarak çıkılmaz.

  • Miraç Gecesi’nden sonraki gün, mümkünse oruçlu olunmalıdır. O gün öğle ile ikindi arasında 4 rekât namaz kılınır. Her rekatte Fatiha’dan sonra 5 ayete’l Kursi, 5 Kafirun suresi, 5 Felak suresi, 5 Nas suresi okunur.

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