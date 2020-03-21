Miraç Kandili mesajları 2020: Kandilde sevdiklerinize sağlıklı günler dileyin!

2020 yılının Miraç Kandili vakti geldi. Türkiye’de koronavirüs vakası ve ölümler giderek artıyor ve zor günlerden geçiyoruz. Bu zor zamanlarda idrak edilecek olan Miraç Kandili’nde yakınlarınıza ve sevdiklerinize, dışarı çıkmadan, güzel ve anlamlı Miraç Kandili mesajları gönderebilirsiniz.

EN GÜZEL MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

Mübarek Miraç kandilinizi kutlar, herşeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim. Kandiliniz mübarek olsun. Sıhhat ve esenlikler dilerim. Sıhhatli günler dilerim.

Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, kandilin mübarek olsun. Sıhhat ve esenlikler dilerim. Sıhhatli günler dilerim.

Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle Miraç Kandiliniz mübarek olsun. Sıhhat ve esenlikler dilerim. Sıhhatli günler dilerim.

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle Miraç Kandilin mübarek olsun. Sıhhat ve esenlikler dilerim. Sıhhatli günler dilerim.