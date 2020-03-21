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Miraç Kandili mesajları 2020: Kandilde sevdiklerinize sağlıklı günler dileyin!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2020 08:03 | Son Güncelleme

Bu sene Miraç Kandili zor bir zamanda idrak edilecek. Koronavirüs nedeniyle kendimizi ve yakınlarımızı korumak için evlere kapandık. Sevdiklerimiz ve yakınlarımızdan onları korumak için uzak kalmak durumunda kaldığımız şu günlerde onlara sağlık ve esenlikli günler dileyebileceğiniz Miraç Kandili mesajları gönderebilirsiniz.

Miraç Kandili mesajları 2020: Kandilde sevdiklerinize sağlıklı günler dileyin!

2020 yılının Miraç Kandili vakti geldi. Türkiye’de koronavirüs vakası ve ölümler giderek artıyor ve zor günlerden geçiyoruz. Bu zor zamanlarda idrak edilecek olan Miraç Kandili’nde yakınlarınıza ve sevdiklerinize, dışarı çıkmadan, güzel ve anlamlı Miraç Kandili mesajları gönderebilirsiniz.

EN GÜZEL MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

Mübarek Miraç kandilinizi kutlar, herşeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim. Kandiliniz mübarek olsun. Sıhhat ve esenlikler dilerim. Sıhhatli günler dilerim.

Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, kandilin mübarek olsun. Sıhhat ve esenlikler dilerim. Sıhhatli günler dilerim.

Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle Miraç Kandiliniz mübarek olsun. Sıhhat ve esenlikler dilerim. Sıhhatli günler dilerim.

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle Miraç Kandilin mübarek olsun. Sıhhat ve esenlikler dilerim. Sıhhatli günler dilerim.

Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler,mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler İyi Kandiller.

Bu mübarek gecenin ülkemize, İslam âlemi ve tüm insanlığa huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden dilerim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Miraç kandilin mübarek olsun. Sıhhat ve esenlikler dilerim...

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun. Sıhhat ve esenlikler dilerim.

Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun?

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Miraç kandiliniz hayırlı olsun!

Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutlu, aşkınız Miraç kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarımızın Rabbimizin yüce katına iletilmisine vesile olan bu mübarak kandil gecesinde dualarda buluşmak ümidiyle Kandilinizi kutlarım.
Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun. Sıhhat ve esenlikler dilerim.

Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun. Sıhhat ve esenlikler dilerim.

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün Miraç kandili, kandilin mübarek olsun. Sıhhat ve esenlikler dilerim.

  • Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Miraç Kandiliniz kutlu olsun. Sağlık ve esenlikler sizinle olsun.

  • Peygamber Efendimizin bu kutlu yolculuğu; sevgi, saygı, hoşgörü, sağduyu, iyi niyet, kalplere güzellik serpilen bir gün olması dileğiyle Miraç kandilimiz hayırlı olsun. Sağlık ve esenlikler sizinle olsun.

    • -Ey Rabbim! Bu gece şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa nasiplenmeyi kısmet eyle. Miraç kandiliniz mübarek olsun! Sağlık ve esenlikler sizinle olsun.

    • Mübarek aylara Selam olsun.. Tüm Dualarınızın kabul olması dileğiyle.. Hayırlı kandiller. Sağlık ve esenlikler sizinle olsun.
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