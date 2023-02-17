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MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI kılınışı nasıldır, kaç rekattır? Miraç Kandili namazına nasıl niyet edilir, tek başına kılınabilir mi?

17.02.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miraç Kandili namazı kılınış şekli merak ediliyor. Miraç Kandili'ni ibadetle geçirmenin sevabının çok büyük olduğu biliniyor. Çünkü bu gece Peygamber Efendimize ve ümmetine "namaz" hediye edilmiştir. Bu denli anlamlı ve özel geceyi namaz kılarak geçirmek isteyenler MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI kılınışı nasıldır, kaç rekattır? Miraç Kandili namazına nasıl niyet edilir, tek başına kılınabilir mi? gibi sorulara yanıt arıyorlar. İşte Miraç Kandili namazına dair tüm merak edilenler...

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI kılınışı nasıldır, kaç rekattır? Miraç Kandili namazına nasıl niyet edilir, tek başına kılınabilir mi?

Miraç Kandili namazına dair araştırmalar hız kazandı. Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, bugün idrak ediliyor. Miraç’a çıkınca Peygamber sallâllâhu aleyhi ve sellem Efendimiz’e verilen hediyelerin başında ''namaz'' geliyor. Miraçtaki en mühim hususlardan biri, beş vakit namazın farz kılınmasıdır. Namazın hediye edildiği bu gecede namaz kılmak isteyenler MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI kılınışı nasıldır, kaç rekattır? sorusuna yanıt arıyorlar. İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI KILINIŞI NASILDIR, KAÇ REKATTIR?

Miraç Kandili'ni ibadetle geçirmek tavsiye ediliyor. Çünkü bu gece Peygamber Efendimize ve ümmetine "namaz" hediye edilmiştir. Beş vakit namaz farz kılınmıştır. Peygamberimize (s.a.v) “Peygamberlerden hiçbiri Sen’den evvel, ümmetlerden hiçbiri de Sen’in ümmetinden evvel cennete girmeyecektir!” müjdesi verilmiştir.

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Yine Müslim’de rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulur:
“Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e (Miraç’ta) üç şey verildi: Beş vakit na­maz, Bakara Sûresi’nin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi…” (Müslim, Îman, 279) müjdesi verilmiştir.

Miraç gecesine özel ibadet bulunmamaktadır. Fakat gündüzünde oruçlu olmanın, geceyi nafile ve kaza namazları ile eda etmenin ecri büyüktür. Bu geceye özel toplanıp, cemâatle namaz kılınması bid’at sayılıyor. Zaten, Terâvihten başka hiçbir nâfile namazın, çağrışarak cemâatle kılınması sünnet değildir, mekrûh sayılır. Ancak bir yerde bulunan, iki üç kimsenin bu gibi namazları cemâatle kılmaları câiz görülmüştür..” (İslâm İlmihali, Ö. Nasuhi Bilmen sh: 207)

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MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI:

Miraç Kandili'nde kılınması tavsiye edilen nafile namaz 12 rekattır.
Miraç Kandili'nde kılınacak olan nafile namazı için akşam ezanı ile beraber ibadet etmeye başlanabilir.

12 rekat olan nafile namazı, 2 rekatta bir selam verilerek kılınıyor.
Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunması gerekiyor.

Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere 'Sübhanallahi ve l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber' denilir. 12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100'er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.

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NAFİLE NAMAZLARI CAMİDE Mİ, EVDE Mİ KILMAK DAHA FAZİLETLİDİR?

Hz. Peygamber (s.a.s.), farz namazların cemaatle kılınmasını tavsiye etmiş ve “Cemaatle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan yirmi yedi derece daha faziletlidir.” (Buhârî, Ezân, 30; Müslim, Mesâcid, 249-250) buyurmuştur. Diğer bir hadislerinde ise “Eğer müminler yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılmanın sevabını bilselerdi emekleyerek de olsa cemaate katılırlardı” (Buhârî, Ezân, 32) buyurmuştur.

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Hz. Peygamber (s.a.s.), gerek beş vakit farz namazların öncesinde ve sonrasında, gerekse farz namazlardan ayrı olarak sünnet ve nafile namaz kılar; sünnet ve nafile namazların evde kılınmasının daha uygun olacağını belirtirdi. Bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ey İnsanlar! Evinizde namaz kılınız. Zira farz namaz dışındaki namazların en makbulü, insanın evinde kıldığı namazdır.” (Buhârî, Ezân, 81; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 213) Diğer bir hadislerinde ise Hz. Peygamber (s.a.s.), “Biriniz farz namazını mescidde kıldığı zaman, o namazından evine de bir pay ayırsın. Zira Allah Teala, bu nafile namaz sebebiyle evinde hayır yaratır.” (Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 210; İbn Mâce, İkâmetü’s-Salat, 186) buyurmuş; hatta “Namaz kılmayarak evlerinizi kabirlere çevirmeyin” (Buhârî, Salât, 52) uyarısında bulunmuştur.

Buna göre, farz namazların sünnetleri dâhil tüm nafile namazların camide kılınması mümkün olmakla birlikte, evlerde kılınması daha faziletlidir.

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Anahtar Kelimeler:
Miraç kandili

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