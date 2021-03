Bu sene 10 Mart Çarşamba günü idrak edilen Miraç Kandili, mübarek üç aylardan olan Recep ayının 27. gecesine denk gelir. Bu gece önemli ibadet gecelerinden biri olması sebebi ile de ibadetlerini özenle gerçekleştiriyorlar. Peki Miraç Kandili namazı nasıl kılınır? Miraç Kandili namazı kaç rekat? İşte Miraç Gecesi yapılacaklar…

MİRAÇ NAMAZI NASIL KILINIR?

Miraç gecesi kılınacak namaz on iki rekattır. İki rekatte bir selam verilerek kılınacak olan namaz on iki rekat ile bitirilir. Her rekatta Fatiha’dan sonra on kere ihlas okunur. Kılınma zamanı yatsı namazı kılındıktan sonra, imsak vaktine kadar ki herhangi bir vakit olabilir. Bu on iki rekat namaz bittiği zaman selamdan sonra yüz defa;

“Sübhanallahi vel hamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azim” duası okunur.

Ardından da yüz kere istiğfar yapılır.

Miraç Kandilinin gündüzünde 4 rekat, gecesinde ise 12 rekat kılınan bir namazdır. Miraç Kandilinin gündüzünde, öğlen namazını kıldıktan sonra dört rekat namaz kılınır. Bu namazın birinci rekatında Fatiha’ dan sonra bir kere Felak suresi, ikinci rekattan sonra bir kere Nas suresi, üçüncü rekatta üç kere Kadir suresi, dördüncü rekatta ise elli kere İhlas suresi okunur.