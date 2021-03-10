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Miraç Kandili namazı nasıl kılınır? Miraç Kandili namazı kaç rekat?

10.03.2021 10:16 | Son Güncelleme:
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Miraç Kandili namazı nasıl kılınır? Miraç Kandili namazı kaç rekat?

Müslümanlar için önemli aylar arasında yer alan üç aylardan ilki Recep ayının içerisindeyiz. Peygamber efendimizin göğe yükselişini konu edinen Miraç Kandili ise bugün, 10 Mart Çarşamba günü idrak ediliyor. İslam’da büyük bir öneme sahip Miraç gecesinde ise birçok Müslüman “Miraç Kandili namazı nasıl kılınır?”, “Miraç Kandili namazı kaç rekat?” sorularını arama motorları üzerinden araştırıyor. Peki Miraç Kandili namazı nasıl kılınır? Miraç Kandili namazı kaç rekat?

Bu sene 10 Mart Çarşamba günü idrak edilen Miraç Kandili, mübarek üç aylardan olan Recep ayının 27. gecesine denk gelir. Bu gece önemli ibadet gecelerinden biri olması sebebi ile de ibadetlerini özenle gerçekleştiriyorlar. Peki Miraç Kandili namazı nasıl kılınır? Miraç Kandili namazı kaç rekat? İşte Miraç Gecesi yapılacaklar…

MİRAÇ NAMAZI NASIL KILINIR?

Miraç gecesi kılınacak namaz on iki rekattır. İki rekatte bir selam verilerek kılınacak olan namaz on iki rekat ile bitirilir. Her rekatta Fatiha’dan sonra on kere ihlas okunur. Kılınma zamanı yatsı namazı kılındıktan sonra, imsak vaktine kadar ki herhangi bir vakit olabilir. Bu on iki rekat namaz bittiği zaman selamdan sonra yüz defa;

“Sübhanallahi vel hamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azim” duası okunur.

Ardından da yüz kere istiğfar yapılır.

Miraç Kandilinin gündüzünde 4 rekat, gecesinde ise 12 rekat kılınan bir namazdır. Miraç Kandilinin gündüzünde, öğlen namazını kıldıktan sonra dört rekat namaz kılınır. Bu namazın birinci rekatında Fatiha’ dan sonra bir kere Felak suresi, ikinci rekattan sonra bir kere Nas suresi, üçüncü rekatta üç kere Kadir suresi, dördüncü rekatta ise elli kere İhlas suresi okunur.

Miraç Gecesinden sonraki gün mümkünse oruçlu olunmalıdır. O gün öğle ile ikindi arasında 4 rekat Miraç namazı kılınır. Bu namaz her rekatta Fatiha’dan sonra 5 ayete’l Kursi, 5 Kafirun suresi, 5 Felak suresi, 5 Nas suresi okunarak kılınır.

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HACET NAMAZININ AYETEL KÜRSİ İLE KILINIŞI
Hacet namazı 1. rekatta: Subhaneke + Fatiha + 3 Âyetel Kürsî
Hacet namazı 2. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.
Hacet namazı 2. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü +salli +barik
Hacet namazı 3. Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.
Hacet namazı 4. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.
Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü + Allahümme salli + Allahümme bârik +Rabbenâ duaları okunur.
Hacet namazını bu şekilde 12 rekata tamamlayabilirsiniz.

Namazdan sonra ise;
-4 Fatiha-i Şerife
-100 defa “SubhanAllahi ve’l-hamdü lillahi vela ilahe illahlahü vAllahü ekber. Vela havle vela guvvete illa billahi’l-aliyyil-aziym”
-100 istiğfar-ı şerife
-100 salavat-ı şerife okunup dua edilir.

KADİR SURESİYLE HACET NAMAZI KILINIŞI

  1. rekatta: 1 Fatiha, 3 kadir suresi ve İhlas suresi okunur
  2. rekatta: 1 Fatiha, 3 İhlas suresi
  3. rekatta : 1 Fatiha 3 Kadir suresi
  4. rekatta : 1 Fatiha 3 ihlası şerif okunur.

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Miraç kandili

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