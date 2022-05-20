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Miras meselesi yüzünden kardeşini öldürmüştü! 'Geleni de topuğundan vururum' deyince...

20.05.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de 20 Mayıs 2021'de miras meselesi yüzünden kardeşini öldüren sanığa müebbet hapis cezasına çarptırılırken, sanık, "Kardeşime 'Evi ya sen al ya da ben alayım. Bunca zaman geçti, dost var düşman var. Sıkıntı yaşamayalım.' dedim. 'Ne dostu, düşmanıymış?' diyerek bana küfür etti. 'Geleni de topuğundan vururum.' diyerek tehdit etti. Küfür edince kendimi kaybettim, sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

Miras meselesi yüzünden kardeşini öldürmüştü! 'Geleni de topuğundan vururum' deyince...

Kırşehir'in Kaman ilçesinde miras meselesi yüzünden kardeşini öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık H.F.A. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen H.F.A, Kaman'da olayın meydana geldiği 20 Mayıs 2021'de kardeşi V.A. ile babalarından kalan evle ilgili tartıştıklarını, kardeşinin kendisine hakaret etmesi ve tehditte bulunması üzerine belindeki tabanca ile 5-6 el ateş ettiğini söyledi.

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'GELENİ DE TOPUĞUNDAN VURURUM'

H.F.A, "Kardeşime 'Evi ya sen al ya da ben alayım. Bunca zaman geçti, dost var düşman var. Sıkıntı yaşamayalım.' dedim. 'Ne dostu, düşmanıymış?' diyerek bana küfür etti. Evin etrafına tel çekeceğini söyledi. 'Geleni de topuğundan vururum.' diyerek tehdit etti. Küfür edince kendimi kaybettim, sonrasını hatırlamıyorum." dedi.

Pişman olduğunu belirten sanık, tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, H.F.A'ya "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.

(AA)

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Kırşehir
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