HABER
  4. Mısır, Bağdat'a uçak seferlerini durdurma kararı aldı

Mısır, Bağdat'a uçak seferlerini durdurma kararı aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 17:54 | Son Güncelleme

Mısır, Bağdat'a uçak seferlerini durdurma kararı aldı

KAHİRE (AA) - Mısır Hava Yolları, bölgedeki güvenlik sorunları nedeniyle Irak'ın başkenti Bağdat’a yaptığı tüm seferleri yarından itibaren askıya alacağını duyurdu.

Mısır Sivil Havacılık Bakanlığı Sözcüsü Basil Abdulkerim, yaptığı yazılı açıklamada Mısır Hava Yollarının gerçekleştireceği Bağdat uçuşlarının yolcuların güvenliği nedeniyle 8-9 Ocak tarihlerinde iki günlüğüne durdurulacağını belirtti.

Abdulkerim açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mısır Sivil Havacılık Bakanlığı, Irak’taki gelişmeleri yakından takip ediyor. Bağdat kentinde güvenlik konusunda yaşanan istikrarsızlıktan dolayı yolcuların can güvenliği için uçuşların durdurulması kararlaştırıldı. Kentte güvenlik ve istikrarın tekrar sağlanması durumunda uçuşlar yeniden başlatılacak."

Ürdün ve Bahreyn yönetimleri de 3 Ocak Cuma günü Bağdat’a uçak seferlerini süresiz askıya almıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
3,5 yıl boyunca kemoterapi gören gencin kanseri yendiğini öğrendiği o an! 3,5 yıl boyunca kemoterapi gören gencin kanseri yendiğini öğrendiği o an!
Beyaz eşyacılardan 'Herkes Kendi İşini Yapsın' eylemiBeyaz eşyacılardan 'Herkes Kendi İşini Yapsın' eylemi
FETÖ sanığı Ali Erdoğan’ın yargılandığı davada karar duruşması 15 Ocak’a ertelendiFETÖ sanığı Ali Erdoğan’ın yargılandığı davada karar duruşması 15 Ocak’a ertelendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bağdat durdurdu mısır sefer uçak

En Çok Okunan Haberler

Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı!

Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı!

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Bakan duyurdu! Araç alım satımında yeni dönem

Bakan duyurdu! Araç alım satımında yeni dönem

Çıplak fotoğraf ifşası... Tehdit etti

Çıplak fotoğraf ifşası... Tehdit etti

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın tahliye anı kamerada

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın tahliye anı kamerada

Artık savcılar şüpheliyle pazarlık yapacak, ceza önerecek

Artık savcılar şüpheliyle pazarlık yapacak, ceza önerecek

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili acılı aileden açıklama

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili acılı aileden açıklama

Sekiz ilde okullara kar tatili

Sekiz ilde okullara kar tatili

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine yapılan itiraz reddedildi

Aracını kalabalığın üzerine sürmüştü! Yeni gelişme

Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat seferleri yeniden başladı

Sabiha Gökçen'de uçuşlar yeniden başladı

Mersin'de okullar tatil mi? Vali Ali İhsan Su açıkladı

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Peş peşe açıklamalar

Son dakika TEM'de trafik kazası (İstanbul yol durumu)

İstanbullular dikkat! TEM'de kaza...

İstanbul Üniversitesi'ndeki polis müdahalesiyle ilgili flaş gelişme

Beyazıt'taki polis müdahalesiyle ilgili flaş gelişme

Diyarbakır'da deprem! (son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Diyarbakır'da deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.