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Mısır Büyükelçiliği önünde "idam" protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 20:15 | Son Güncelleme

Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idamı, Mısır Büyükelçiliği önünde protesto edildi

Mısır'da darbe karşıtı 9 kişiye idamı, Mısır Büyükelçiliği önünde protesto edildi.

Anadolu Gençlik Derneğinin (AGD) organize ettiği protesto eylemine çok sayıda sivil toplum kuruluşu destek verdi. Protestocular, Büyükelçilik önünde "Zulme Dur De" pankartı açarak, çeşitli sloganlar attı.

Burada açıklama yapan AGD Ankara İl Başkanı Ahmet Şanver, Mısır'da idam kararlarının adil bir şekilde alınmadığını, mahkemelerin, siyasi otoritenin etkisinde kaldığını söyledi.

İslam ülkelerinin bu olaylar karşısında sessiz kalmasına bir anlam veremediklerini dile getiren Şanver, "Verilen karar ve yapılan idam karşısında Batı, bir kez daha insanlık suçu işlenmesine göz yummuştur. Bu süreçte Batı, insan hakları ve adalet kavramlarını çıkarları için kullanmaya devam etmektedir." diye konuştu.

Avrupa Birliğinin idama karşı olmasına rağmen idam kararlarından sonra Mısır yönetimine karşı sessiz kaldığına da işaret eden Şanver, "İslam ülkeleri ve müslüman topuluklar, hem İslam coğrafyasında hem de tüm dünyada barış ve huzurun tesisinin, İslam Birliği'nin kurulmasından geçtiğini görmelidirler." dedi.

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