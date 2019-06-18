Mısır Devrim Konseyi'nden Mursi'nin ölümü için bağımsız soruşturma çağrısı

LONDRA (AA) - Mısır Devrim Konseyi insan hakları örgütlerine ve Batılı hükümetlere çağrıda bulunarak, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin hayatını kaybetmesine ilişkin bağımsız bir soruşturma açılması için Mısır rejimine baskı yapılmasını istedi.

Mursi’nin dün mahkemede hayatını kaybetmesine ilişkin Mısır Devrim Konseyi’nden yapılan yazılı açıklamada, "İnsan hakları örgütlerine ve tüm Batılı hükümetlere askeri rejimin taammüden uyguladığı bir politikanın sonucu olduğunu düşündüğümüz Mursi’nin ölümüme ilişkin bağımsız bir soruşturma açılmasını kabul etmesi için Mısır’daki askeri rejime baskı uygulamaya çağırıyoruz.” ifadesine yer verildi.

Batılı hükümetlerin Mısır’da askeri rejimini demokrasiyi ayaklar altına almasına ve ülkenin ilk seçilmiş cumhurbaşkanını ve pek çok milletvekilini hapsetmesine seyirci kaldığı belirtilen açıklamada, “(Batılı hükümetler) Belki şimdi bu cinayete ilişkin bağımsız bir soruşturma için baskı yapacak edebi gösterebilirler.” değerlendirmesine yer verildi.