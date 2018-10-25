HABER

Mısır ile Sudan arasında 12 anlaşma imzalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 17:51 | Son Güncelleme

İki ülke arasında seyahat ve ticaretin kolaylaştırılmasını da içeren 12 iş birliği anlaşmasına Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ile Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi imza attı

HARTUM (AA) - Mısır ve Sudan arasında seyahat ve ticaretin kolaylaştırılmasını da içeren 12 iş birliği anlaşması imzalandı.

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, ülkesini ziyaret eden Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi ile başkent Hartum'da bir araya geldi.

Beşir, düzenlenen ortak basın toplantısında, Sudan ve Mısır arasında iş birliği ve yakınlaşmanın, uluslararası ve bölgesel gelişmeler çerçevesinde zaruri olduğunu belirtti.

Sisi ile görüşmesinde öncelikli gündem maddelerinin, seyahat ve ticaret alanında engellerin ortadan kaldırılması olduğuna dikkati çeken Beşir, "Seyahat özgürlüğü alanında 4 anlaşma imzalamıştık. Bugün de Mısır menşeli ürünlerin, Sudan'a ithalat yasağını kaldırdık. Liderler olarak iki ülke halkının beklentilerini gerçekleştirmek için anlaşmaların uygulanması sürecini takip edeceğiz." dedi.

Beşir, Hartum ve Kahire arasında seyahat ile ithalat-ihracatı kolaylaştırarak, iki ülkeyi çeşitli şekillerde birbirine bağlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Ziyaretin ardından yayımlanan sonuç bildirisine göre, liderler, iki ülke arasında seyahat özgürlüğü ve ticaretin kolaylaştırılmasını da içeren 12 iş birliği anlaşması imzaladı.

Sudan geçen yıl Mısır'dan tarım ürünleri ithal edilmesini yasaklama ve Mısır menşeli her türlü fide ithalatını durdurma kararı almıştı.

Mısır ile Sudan arasında yer alan Kızıldeniz sahilindeki "Halayib Üçgeni" olarak adlandırılan tartışmalı bölge, zaman zaman iki ülkeyi siyasi ve askeri olarak karşı karşıya getiriyor.

PARTNER'Önemli olan kadının yaşı...''Önemli olan kadının yaşı...'
Pilot çiftten nikahlarını taçlandıran davranışPilot çiftten nikahlarını taçlandıran davranış
Niğde'de mevsimin ilk karı yağdıNiğde'de mevsimin ilk karı yağdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mısır Sudan Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir

En Çok Okunan Haberler

Gazete yerden yere vurdu: Bizi Suudilere sattınız, yazıklar olsun

Gazete yerden yere vurdu: Bizi Suudilere sattınız, yazıklar olsun

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

ANAR'ın sahibi Uslu'dan dikkat çeken yorum: AK Parti'de Ankara ve İstanbul şimdi zora girdi!

ANAR'ın sahibi Uslu'dan dikkat çeken yorum: AK Parti'de Ankara ve İstanbul şimdi zora girdi!

Düğünde çekilen fotoğrafta bir gariplik var!

Düğünde çekilen fotoğrafta bir gariplik var!

İş dünyasına kararname müjdesi! Yakında yayınlanacak

İş dünyasına kararname müjdesi! Yakında yayınlanacak

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Devlet Bahçeli Alt Geçidi ulaşıma kapandı

Devlet Bahçeli Alt Geçidi ulaşıma kapandı

İzmir'de tarih bulundu! Turist akınına uğrayacak

İzmir'de tarih bulundu! Turist akınına uğrayacak

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

Selahattin Demirtaş 2 yıl sonra hakim karşısına çıktı

Selahattin Demirtaş 2 yıl sonra hakim karşısına çıktı

Şehidin son sözleri kahretti!

Şehidin son sözleri kahretti!

Mersin'de askeri araç devrildi: 7 asker yaralı!

Mersin'de askeri araç devrildi: 7 asker yaralı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.