Mısır ile Sudan arasında 12 anlaşma imzalandı

HARTUM (AA) - Mısır ve Sudan arasında seyahat ve ticaretin kolaylaştırılmasını da içeren 12 iş birliği anlaşması imzalandı.

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, ülkesini ziyaret eden Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi ile başkent Hartum'da bir araya geldi.

Beşir, düzenlenen ortak basın toplantısında, Sudan ve Mısır arasında iş birliği ve yakınlaşmanın, uluslararası ve bölgesel gelişmeler çerçevesinde zaruri olduğunu belirtti.

Sisi ile görüşmesinde öncelikli gündem maddelerinin, seyahat ve ticaret alanında engellerin ortadan kaldırılması olduğuna dikkati çeken Beşir, "Seyahat özgürlüğü alanında 4 anlaşma imzalamıştık. Bugün de Mısır menşeli ürünlerin, Sudan'a ithalat yasağını kaldırdık. Liderler olarak iki ülke halkının beklentilerini gerçekleştirmek için anlaşmaların uygulanması sürecini takip edeceğiz." dedi.

Beşir, Hartum ve Kahire arasında seyahat ile ithalat-ihracatı kolaylaştırarak, iki ülkeyi çeşitli şekillerde birbirine bağlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Ziyaretin ardından yayımlanan sonuç bildirisine göre, liderler, iki ülke arasında seyahat özgürlüğü ve ticaretin kolaylaştırılmasını da içeren 12 iş birliği anlaşması imzaladı.

Sudan geçen yıl Mısır'dan tarım ürünleri ithal edilmesini yasaklama ve Mısır menşeli her türlü fide ithalatını durdurma kararı almıştı.

Mısır ile Sudan arasında yer alan Kızıldeniz sahilindeki "Halayib Üçgeni" olarak adlandırılan tartışmalı bölge, zaman zaman iki ülkeyi siyasi ve askeri olarak karşı karşıya getiriyor.

