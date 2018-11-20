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Mısır Müzesi'nde ilk kez sergilendi!

DÜNYA HABERLERİ  | 20.11.2018 08:41 | Son Güncelleme

Mısır Müzesi 116. yıl dönümü kapsamında hazırladığı sergide tam 214 esere ilk kez yer verdi. Mısır tarihine meraklı kişiler tarafından ziyaret edilen müzede Firavun Tutanhamon koleksiyonuna da yer verildi. Koleksiyon daha önce Başkent Kahire'nin batısındaki Büyük Mısır Müzesi'nde bulunuyordu.

1905 yılında mezarı bulunan Yuya ve Tuya hazinelerinin de ilk kez sergilendiği Müze'de Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anani de konuşma yaptı. Firavun Akhenaton'un anne tarafından dedesi olan Yuya, MÖ 1401-1391 yıllarında yöneticilik yapan Firavun IV. Tutmosis döneminde vezirlik görevinde bulunmuştu.

Mısır Müzesi'nde ilk! Tam 214 yeni eser

Mısır Müzesi'nin kuruluşunun 116. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen sergide Vezir Yuya ve eşi Tuya'nın mumyaları ile 214 esere yer verildi.
Mısır Müzesi'nin kuruluşunun 116. yıl dönümü dolayısıyla başkent Kahire'deki müze binasında bir etkinlik düzenlendi.
Etkinlik kapsamında, 1905 yılındaki kazılarda mezarları bulunan Vezir Yuya ve eşi Tuya'nın mumyaları ile o döneme ait 214 yeni eser müzede sergilendi.
Çok sayıda Mısırlı bakan ve büyükelçinin katıldığı yeni sergi salonunun açılışında konuşan Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anani, Yuya ve Tuya arkeolojik koleksiyonunun, başkent Kahire'nin batısındaki Büyük Mısır Müzesi'ne nakledilen Firavun Tutanhamon koleksiyonunun yerini dolduracağını söyledi.
Mısır Müzesi'nin, Tutanhamon koleksiyonunun büyük müzeye nakledilmesinden etkilenmeyeceğini belirten Anani, 1905 yılında mezarları bulunan Yuya ve Tuya hazinelerinin yeni haliyle ilk defa sergilendiğini ifade etti.
Firavun Tutanhamon koleksiyonu, Büyük Mısır Müzesi'ne nakledildi.
Firavun Akhenaton'un anne tarafından dedesi olan Yuya, MÖ 1401-1391 yıllarında yöneticilik yapan Firavun IV. Tutmosis döneminde vezirlik görevinde bulunmuştu.
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