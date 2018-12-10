Mısır'da 'piramitte sekse' soruşturma

Mısırlı yetkililer, bir çiftin Keops Piramidi'nin üzerinde seks yapıp yapmadığını soruşturuyor. Çift, UNESCO Dünya Mirası listesindeki alana zarar vermekten suçlu bulunabilir.

Andreas Hvid adlı Danimarkalı bir fotoğrafçı, Keops'a gece vakti bir kadınla birlikte tırmanışlarını ve ardından kadının kıyafetlerini çıkarmasını içeren bir videoyu YouTube'a yüklemişti.

8 Aralık'ta yüklenen bu videonun yanı sıra, seks yaparken çekilmiş fotoğraflarını da sosyal medyaya paylaşmıştı.

Konu hakkında bir açıklama yapan Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı olayın "kamu ahlakını ihlal ettiğini" belirtti ve video ile fotoğrafın uzmanlar tarafından incelenmekte olduğunu duyurdu.

Hvid, piramide gizlice çıkabilmek için birkaç saat boyunca piramitlerin etrafındaki platoda bir boşluk aradıklarını söyledi.

Danimarkalı fotoğrafçı yüksek noktalarda çektiği nü fotoğraflarla tanınıyor.

Hvid, Danimarka'da yayımlanan bulvar gazetesi Rxtra Bladet'e açıklamasında "Her zaman Büyük Piramit'in zirvesine çıkma hayali kurdum. Bir süredir de burada çıplak fotoğraf çekme arzusu duyuyordum" dedi.