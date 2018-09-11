kez düzenlenen Miss America 2019 güzellik yarışmasının kraliçe tacı Atlantic City'deki Boardwalk Hall'da düzenlenen görkemli törenle sahibini buldu. (Fotoğraflar: Getty Images Turkey)

Miss America 2019 güzeli: Nia Franklin

1 / 7 Her eyaletten bir yarışmacının katılabildiği Miss America'da kazanan isim, New York eyaletini temsil eden Nia Franklin oldu.

2 / 7 25 yaşındaki Franklin, 51 yarışmacı arasından birinci olarak “ABD’nin en güzel kadını” unvanını elde etti.

3 / 7 Opera sanatçısı olan Franklin, tacını taktıktan sonra yaptığı konuşmada "Bu noktaya gelmek için çok çaba sarfettim. Güzel aileme, anneme ve babama teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

4 / 7 Yarışmada Bridget Oei ikincisi, Holli Conway ise üçüncü oldu.

5 / 7 Franklin’in birinci seçildiği 2019 Miss America’da bir de ilk de yaşandı. Hollywood’da patlak veren cinsel taciz vakalarını gün yüzüne çıkaran “Me Too” hareketi, Miss America’ya da yansıdı.

6 / 7 Yarışmanın 98 yıllık tarihinde ilk kez mayo kategorisi kaldırıldı. Yarışmacılar, kendilerini daha iyi hissettiği, kişiliklerini öne çıkaran elbiseler giydi.