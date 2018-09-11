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Miss America 2019 güzeli: Nia Franklin

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 11.09.2018 13:13 | Son Güncelleme

ABD’nin Atlantic City şehrinde gerçekleşen 2019 Miss America finalinde kazanan New York’lu Nia Franklin oldu.

  1. kez düzenlenen Miss America 2019 güzellik yarışmasının kraliçe tacı Atlantic City'deki Boardwalk Hall'da düzenlenen görkemli törenle sahibini buldu.

(Fotoğraflar: Getty Images Turkey)

Miss America 2019 güzeli: Nia Franklin

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Her eyaletten bir yarışmacının katılabildiği Miss America'da kazanan isim, New York eyaletini temsil eden Nia Franklin oldu.
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25 yaşındaki Franklin, 51 yarışmacı arasından birinci olarak “ABD’nin en güzel kadını” unvanını elde etti.
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Opera sanatçısı olan Franklin, tacını taktıktan sonra yaptığı konuşmada "Bu noktaya gelmek için çok çaba sarfettim. Güzel aileme, anneme ve babama teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
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Yarışmada Bridget Oei ikincisi, Holli Conway ise üçüncü oldu.
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Franklin’in birinci seçildiği 2019 Miss America’da bir de ilk de yaşandı. Hollywood’da patlak veren cinsel taciz vakalarını gün yüzüne çıkaran “Me Too” hareketi, Miss America’ya da yansıdı.
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Yarışmanın 98 yıllık tarihinde ilk kez mayo kategorisi kaldırıldı. Yarışmacılar, kendilerini daha iyi hissettiği, kişiliklerini öne çıkaran elbiseler giydi.
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Anahtar Kelimeler:
2019 Miss America güzellik yarışması

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