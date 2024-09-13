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Miss Turkey sonucuna bir tepki de Demet Akalın'dan! İdil Bilgen'e fena yüklendi! 'Belki geri vermek ister tacı...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.09.2024 12:51
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Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasında 20 finalist, Türkiye'nin en güzel kızı olmak için yarıştı. Kıyasıya mücadelenin sonunda kazanan isim İdil Bilgen oldu. Bilgen'in birinciliği sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Miss Turkey sonucuna tepkiler büyürken bir yorum da Demet Akalın'dan geldi. Akalın Bilgen'e fena yüklendi.

MYNET-Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen oldu. Bilgen'in birinciliği sosyal medyada tepki çekti. Miss Turkey sonucu bazı kullanıcıları tatmin etmedi. 24 yaşındaki Bilgen için 'Şabaniye' yorumları dâhi yapıldı.

İdil Bilgen'e yapılan eleştirilere karşı bazı ünlü isimlerden destek gecikmezken ünlü şarkıcı Demet Akalın sonuca tepki gösteren isimler arasında yer aldı.

idil bilgen

'GÜZELLİK YARIŞMASI KAYIRMA YARIŞMASI DEĞİL'

Akalın, İdil Bilgen'in fotoğrafını paylaşarak; 'Belki geri vermek ister tacı yada halk oylaması diye bir şey olsa... Bütün yorumlara da kapamış kendini.. Çok istiyormuş birinci olmak. Aşkım sen istiyorsun da yarışma güzellik yarışması kayırma yarışması değil' diyerek isyan etti.

DEMET AKALIN

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Ünlü ismin bu yorumu da sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar Akalın'a destek verirken bazı kullanıcılar da 'haksızlık ediyorsunuz', 'gayet güzel kız' diyerek İdil Bilgen'i savundu.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın Miss Turkey
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