Miss Turkey sonucuna bir tepki de Demet Akalın'dan! İdil Bilgen'e fena yüklendi! 'Belki geri vermek ister tacı...'

MYNET-Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen oldu. Bilgen'in birinciliği sosyal medyada tepki çekti. Miss Turkey sonucu bazı kullanıcıları tatmin etmedi. 24 yaşındaki Bilgen için 'Şabaniye' yorumları dâhi yapıldı.

İdil Bilgen'e yapılan eleştirilere karşı bazı ünlü isimlerden destek gecikmezken ünlü şarkıcı Demet Akalın sonuca tepki gösteren isimler arasında yer aldı.

'GÜZELLİK YARIŞMASI KAYIRMA YARIŞMASI DEĞİL'

Akalın, İdil Bilgen'in fotoğrafını paylaşarak; 'Belki geri vermek ister tacı yada halk oylaması diye bir şey olsa... Bütün yorumlara da kapamış kendini.. Çok istiyormuş birinci olmak. Aşkım sen istiyorsun da yarışma güzellik yarışması kayırma yarışması değil' diyerek isyan etti.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Ünlü ismin bu yorumu da sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar Akalın'a destek verirken bazı kullanıcılar da 'haksızlık ediyorsunuz', 'gayet güzel kız' diyerek İdil Bilgen'i savundu.