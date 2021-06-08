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Mitomani nedir, belirtileri ve tedavisi nasıl olur? Mitomani nasıl fark edilir?

08.06.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mitomani gün içinde duymaya pek alışkın olmadığımız bir kelime. Patolojik yalan söyleme durumu olarak bilinen mitomani, yalan hastalığı olarak özetlenir. Kişi, o kadar çok yalan söylemektedir ki, söylediği yalanı bir diğeriyle destelemek durumunda kalır. Peki mitomani nasıl fark edilir, belirtileri nelerdir? Mitomani tedavisi için hangi yollar izlenir? İşte yalan hastalığı ile ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar...

Mitomani, yalan hastalığı ya da patolojik yalan söyleme durumudur. Mitomanide hayatı ele geçiren yalanlar yüzünden maalesef iş o hale gelmektedir ki, kişinin yalanı ortaya çıktığında, utanç duymayı bırakmakta ve karşı tarafı doğru söylediğine ikna etmeye çalışmaktadır. Tabi bu durum gerek ailesi, gerek sevgilisi gerekse arkadaşları için çok büyük problem olmakta, en büyük problemi de yalan söyleyen kişi yaşamaktadır.

MİTOMANİ NASIL FARK EDİLİR?

Artık hiç kimse onun sözüne inanmaz ve sözlerine değer vermez. Yakın arkadaşlarından ve ailesinden uzaklaşmaya başlar fakat bunun bir hastalık olduğunu fark etmemektedir.

Mitomani belirtilerinde en temel özellik, söylediği yalanların aslında hiçbir işe yaramayacak küçücük yalanlar olmasıdır. Bu büyük yalanlara da dönebilmektedir, fakat temel özellik yalanın hayatın bir parçası olmasıdır.

Bu insanlarda yalanın temel özelliklerinden bir tanesi de dürtüsel olmasıdır. Kişi, o yalanı söyleyene kadar huzursuz olmakta, yalanı söyledikten biraz sonra yeni bir yalan söylemek için huzursuzluk duymaktadır. Patolojik yalan, dürtü kontrol bozukluklarının bir parçasıdır.

Hafif olduğu durumlarda terapiyle geçerken, daha ağır olduğu durumlarda mutlaka ilaç tedavisi gerekmektedir.

MİTOMANİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Mitomani belirtilerinde ilk göze çarpan hasta, sebep yokken yalan söyleme ihtiyacı içinde olur. Sürekli yalan söyleyen hasta, yalan söylemekte bir çıkarı olmadan yalanlarını devam ettirebilir. Mitomani hastalığının ilerleyen aşamalarında ise mitoman yani hasta kendisi bile söylediği yalanlara inanmaya başlar. Mitomani hastalığının belirtileri arasında hastanın söylediği yalanlardan haz duyduğu görülür. Söylediği yalanlardan hiçbir zaman pişman olmayan hasta, yakalandığı zaman pişmanlık da duymaz. Ayrıca yalanı ortaya çıkarsa aşırı tepki gösterir, agresif ve alıngan tavır sergiler.

Mitomani belirtilerinden biri de hastasının söylediği yalanları arasında kurgusal bir bütünlük olmasıdır. Hasta, yalan söylerken herhangi bir kazanç ya da menfaat beklentisi içerisinde değildir.

MİTOMANİ TEDAVİSİ VAR MIDIR?

Mitomani nedenleri arasında ilk göze çarpan hastanın, çocukluk döneminde yaşanmış olduğu travmalar gelmektedir. Çocukken ebeveynleri sürekli gözleyen hasta doğru ile yanlışı noktasında büyüklerin davranışlarını rol model alınır. Anne ve babasının yalan söylediğine tanık olan çocuk, ileride yalan söylemeye meyil eder. Bu da mitomani hastalığına yakalanma olasılığını yüksekltir. Mitomani tedavisinde izlenecek yol ise şöyledir:

Mitomani tedavisinde en zor nokta hastanın kendisinde böyle bir hastalık olduğu reddetmesidir. Bu neden hastalığı ortaya çıkaran kişiler genelde hastanın yakınları olur. Mitomani tedavisi için ilk adım kişiyi hastalığa ikna etmektir. Ardındansa hasta mitomani tedavisine ikna edilmelidir. Tedaviyi kabul eden mitomani hastasının doktorla iletişime geçmesi sağlanır ve hastaya psikoterapi tedavisi uygulanır. Yardımcı tedavi yöntemi olarak da ilaç tedavisi uygulanır. Eğer bu yöntemler yetersiz kalırsa hastanın merkezi sinir sistemi üzerinde araştırma yapılarak anormal bir durum olup olmadığı araştırılır. Sonrasında mitomani için uygun tedavi yöntemi belirlenir.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
desene ortalık mitomanyak dolu.politikacılar da acil tedavi edilmeli.

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