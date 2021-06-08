Mitomani nedir, belirtileri ve tedavisi nasıl olur? Mitomani nasıl fark edilir?

Mitomani, yalan hastalığı ya da patolojik yalan söyleme durumudur. Mitomanide hayatı ele geçiren yalanlar yüzünden maalesef iş o hale gelmektedir ki, kişinin yalanı ortaya çıktığında, utanç duymayı bırakmakta ve karşı tarafı doğru söylediğine ikna etmeye çalışmaktadır. Tabi bu durum gerek ailesi, gerek sevgilisi gerekse arkadaşları için çok büyük problem olmakta, en büyük problemi de yalan söyleyen kişi yaşamaktadır.

MİTOMANİ NASIL FARK EDİLİR?

Artık hiç kimse onun sözüne inanmaz ve sözlerine değer vermez. Yakın arkadaşlarından ve ailesinden uzaklaşmaya başlar fakat bunun bir hastalık olduğunu fark etmemektedir.

Mitomani belirtilerinde en temel özellik, söylediği yalanların aslında hiçbir işe yaramayacak küçücük yalanlar olmasıdır. Bu büyük yalanlara da dönebilmektedir, fakat temel özellik yalanın hayatın bir parçası olmasıdır.

Bu insanlarda yalanın temel özelliklerinden bir tanesi de dürtüsel olmasıdır. Kişi, o yalanı söyleyene kadar huzursuz olmakta, yalanı söyledikten biraz sonra yeni bir yalan söylemek için huzursuzluk duymaktadır. Patolojik yalan, dürtü kontrol bozukluklarının bir parçasıdır.