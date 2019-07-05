Miyomu olan kadınlar doğum kontrol hapı kullanabilir mi?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta, doğum kontrol haplarının miyomların üzerindeki etkisinden bahsetti. Miyom oluşumuna neden olduğu düşünülen etkenler ise sadece ön yargı olarak karşımıza çıkıyor.

MİYOM OLUŞUMUNU ARTTIRAN FAKTÖRLER NELERDİR?

Çok sık konuşulan ancak büyük bir ön yargı olan konulardan biri miyomu olan kadınların doğum kontrol hapları ile ilgili "acaba doğum kontrol hapı miyomumu büyütür mü?" çekinceleridir. Geçmiş yıllarda doğum kontrol haplarının miyom oluşumunu tetiklediği düşünülse de yapılan araştırmalar sonunda ilaç kullanan ve kullanmayan kadınlarda miyom görülme oranının aynı olduğu gözlemlenmiştir.

Miyom oluşumunu arttıran faktörlere baktığımız zaman doğum yapmamış olmak, adetlerin erken yaşta başlaması, kırmızı eti fazlaca tüketmek, alkol kullanmak, yüksek tansiyon sorununa sahip olmak, sağlıksız ve yetersiz beslenme, fazla kilolu olmak miyom oluşumunda etkili olabilecek durumlardan bazılarıdır.

Miyom oluşumunu tetikleyen bazı çevresel faktörler olduğu da biliniyor. Vücuttaki östrojen miktarını arttırabilecek katkı maddeleri içeren gıdalar, bu hormonun üretilmesini tetikleyen kimyasallar içeren kozmetik ürünler ve bazı ilaçlar miyom oluşumunu tetikleyebilir.