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Miyomu olan kadınlar doğum kontrol hapı kullanabilir mi?

Doç. Dr. A.Taner Usta Doç. Dr. A.Taner Usta
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 05.07.2019 10:55 | Son Güncelleme

Miyom oluşumlarına dair kesin bir neden göstermek mümkün olmasa da aile geçmişinde miyom sorunu olan kadınların risk altında olması ya da yüksek östrojen hormonunun miyomların ortaya çıkmasında etkili olduğu düşünülür. Peki doğum kontrol hapları miyom oluşumunu tetikliyor mu?

Miyomu olan kadınlar doğum kontrol hapı kullanabilir mi?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta, doğum kontrol haplarının miyomların üzerindeki etkisinden bahsetti. Miyom oluşumuna neden olduğu düşünülen etkenler ise sadece ön yargı olarak karşımıza çıkıyor.

MİYOM OLUŞUMUNU ARTTIRAN FAKTÖRLER NELERDİR?

Çok sık konuşulan ancak büyük bir ön yargı olan konulardan biri miyomu olan kadınların doğum kontrol hapları ile ilgili "acaba doğum kontrol hapı miyomumu büyütür mü?" çekinceleridir. Geçmiş yıllarda doğum kontrol haplarının miyom oluşumunu tetiklediği düşünülse de yapılan araştırmalar sonunda ilaç kullanan ve kullanmayan kadınlarda miyom görülme oranının aynı olduğu gözlemlenmiştir.

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Miyom oluşumunu arttıran faktörlere baktığımız zaman doğum yapmamış olmak, adetlerin erken yaşta başlaması, kırmızı eti fazlaca tüketmek, alkol kullanmak, yüksek tansiyon sorununa sahip olmak, sağlıksız ve yetersiz beslenme, fazla kilolu olmak miyom oluşumunda etkili olabilecek durumlardan bazılarıdır.

Miyom oluşumunu tetikleyen bazı çevresel faktörler olduğu da biliniyor. Vücuttaki östrojen miktarını arttırabilecek katkı maddeleri içeren gıdalar, bu hormonun üretilmesini tetikleyen kimyasallar içeren kozmetik ürünler ve bazı ilaçlar miyom oluşumunu tetikleyebilir.

MİYOM OLUŞUMU İÇİN RİSK FARKTÖRLERİ NELERDİR?

  • Adetlerin erken başlaması
  • Obezite
  • Ailede annede veya kızkardeşte miyom olması (Genetik risk)
  • D vitamini eksikliği
  • Kırmızı etten zengin beslenme
  • Yeşillikleri (meyva ve sebze) az tüketme
  • Alkol tüketme (Bira dahil!)

HANGİ DURUMLARDA DOKTORA GİTMELİSİNİZ?

• Pelvik ağrı geçmezse,
• Şiddetli (fazla) miktarda ve ağrılı adet görme,
• Lekelenme veya adetler arası kanama olması,
• Mesaneyi zor boşaltma veya diğer bası şikayetleri durumunda doktora başvurulmalıdır.

MİYOMLAR MENOPOZ DÖNEMİNDE KÜÇÜLMEYE BAŞLIYOR

Kadınların yaşadığı hormonal bozukluklar miyom oluşmasına neden olabilir. Kadına özgü iki ana hormon olan östrojen ve progesteron hormonlarının dengesizliği miyom oluşmasına yol açabilir. Gebeliğe bağlı olarak kadın vücudundaki hormon üretiminin artması ile birlikte miyom oluşabilir ya da mevcut miyomlar büyüyebilir. Bununla birlikte hormon üretiminin azaldığı bir dönem olarak bilinen menopoz döneminde de mevcut miyomlar küçülmeye başlar.

HER 6 AYDA BİR DÜZENLİ KONTROL ŞART

Bu gözlemler sonucunda hormonlar ile miyom oluşumu arasında net bir ilişki olduğu ortaya çıkarıldı. Planlı bir gebelikte mutlaka gebelik öncesinde kadınların miyom için kontrol yaptırması gerekir.

Kadınlar için bu noktada doğru olan her altı ayda bir düzenli olarak jinekolojik muayene yaptırması ve vücuttaki değişimlerin kontrol edilmesidir.

Özellikle hızlı büyüme eğilimi ve bası şikayetlerine neden olabilecek veya anormal kanama nedeni ile ilaç tedavisi verilen bir hasta da ise daha kısa aralıkta kontrol muayenesi yapılmalıdır. Böyle bir durumda kontrol süresi 2 ila 3 ay’ı geçmemelidir.

Miyomların kötü huylu tümörlere dönüşme olasılığı çok az olsa da düzenli kontroller ile miyoma bağlı anormal aşırı vajinal kanama, erken doğum, düşük, hatta rahmin alınmasına kadar birçok istenmeyen durumların da önüne geçilmesi mümkün olabilmektedir.
Doç. Dr. Taner Usta
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

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