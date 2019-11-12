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Mobilya hırsızı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 21:03 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta bir mağazaya ait depodan mobilya malzemeleri çalan şüphelilerden biri tutuklandı.Alınan bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler mahallesinde bir bina altındaki depoda yaşandı.

Mobilya hırsızı tutuklandı

Kahramanmaraş’ta bir mağazaya ait depodan mobilya malzemeleri çalan şüphelilerden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler mahallesinde bir bina altındaki depoda yaşandı. İş yeri sahipleri depodan 10 oturma grubu ve 2 kanepenin çalındığı fark ederek durumu polise bildirdi. Olayla ilgili, Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı araştırma yaparak çevrede ve güzergahlarda bulunan kameraları inceledi. Polis ekipleri, olay saatinin belli olmaması nedeniyle birçok aracı da takibe aldı. Kapalı bir kamyonetin üzerinde yoğunlaşan Ekipler, önce aracın eşkalini, sonrasında da iz sürerek şehrin diğer ucunda aracın plakasını tespit ederek kamyonet sürücüsünü yakaladı. Ekipler, Pirireis Mahallesi’nde 2 adrese operasyon düzenleyerek koltuk takımlarından 4’ünü, daha sonra toplam 10 adet koltuk takımı ve 2 kanepenin tamamı değişik adreslerde ele geçirildi.
Olayla ilgili olduğu tespit edilen F. K. (39) ve İ.E. (47) yakalandı. Suç kayıtlarını olduğu tespit edilen şüpheliler den F.K. tutuklanırken, İ.E. adli kontrolle serbest bırakıldı.

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