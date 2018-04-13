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Mobilyalarınız gerçekten güvenli mi? Haberi okuduktan sonra bir kez daha düşüneceksiniz

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | 13.04.2018 14:45 | Son Güncelleme

İnternette hızla yayılan fotoğraflar, evinizin çocuk için güvenli olduğundan emin olmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Evde çocuklarınız varsa ve eviniz korumalı değilse, bu fotoğrafları gördükten sonra bir kez daha düşüneceksiniz.

Mobilyalarınız gerçekten güvenli mi? Haberi okuduktan sonra bir kez daha düşüneceksiniz

Bir ev güvenlik kamerasıyla çekilen görüntülerde çocuğun çekmeceleri açıp kapattığı görülüyor.

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Son çekmeyi açarken, çekmecelerin ağırlığı dengesiz olması nedeniyle bir anda çekmeceli dolabın altında kalan çocuk son anda kurtulmayı başarıyor.

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Ölümle burun buruna kalan çocuk korkuyla odada bulunan diğer kardeşinin yanına giderken, olay anında odada olmayan anne gürültüyü duyar duymaz çocuklarının yanına geliyor.

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Fotoğraflar, düzgün şekilde korunmayan mobilyaların küçük çocuklar için potansiyel olarak ciddi bir tehlike oluşturabileceğini gösteriyor.

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Ciddi yaralanmaların önlenmesi için güvenlik ipuçları:

Mobilyaları ve televizyonları duvara sabitleyin.
Çocukların oynadığı yere yakın dengesiz mobilyalar yerleştirmeyin
Çocukların onları açmasını önlemek ve bunları adım olarak kullanmak için tüm çekmecelere kilitleme cihazları yerleştirin

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çocuk güvenliği ev güvenliği

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