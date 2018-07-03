KADIN

Moda dünyasındaki tuhaflıklar her geçen gün şaşırtmaya devam ediyor! Yeni trend: Upside Down Bikini

Fatma Güneşli Fatma Güneşli
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 03.07.2018 11:01 | Son Güncelleme

Vajina perukları, manyetik kirpikler, ilginç tırnak tasarımları, parlak popo ve göğüsler derken sıra geldi bikiniyi tersten giymeye. Moda trendleri sıklıkla değişiyor, geliyor ve geçiyor ama akıllarda anlam verilemeyen bu trendler kalıyor. Bu yazın akıllara durgunluk veren modası ise bikini üstünü tersten giymek.

Tuhaf moda akımlarına bir yenisi daha eklendi.

Yeni moda bikini üstünü tersten giymek

1 / 9

İtalyan model Valenetina Fradegrada'nın öncüsü olduğu bu akım giderek yaygınlaşıyor. Bikini üstlerini ters çevirip bağlayan ve sosyal medyada paylaşan kadınlar oldukça ses getiriyor.
2 / 9

Fradegrada olayın büyümesinden sonra ise kendi hesabından hariç,’Upside Down Bikini’ adında bir hesap açtı ve şu an 20 binin üzerinde takipçiye sahip.
3 / 9

Her ne kadar bu akım kadınlar tarafından çok beğenilip olumlu yorumlar yapılsa da “Gördüğüm en aptalca şey”, “Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz, nasıl gireceğiz denize”, “Gerçekten artık saçmaladınız” gibi tepkiler de vardı.
4 / 9

Aslında bikiniyi ters çevirmek yeni bir şey değil. Güneşlenmek isteyen ama izi kalsın istemeyen hemen hemen her kadın bu yola başvuruyor.
5 / 9

Bikiniyi ters giymek Valentina’ya göre hem daha seksi hem de göğüsleri olduğundan büyük gösteriyor.
6 / 9

Ancak bikiniyi bu şekilde giyerken, oldukça dikkatli olmak gerekiyor. Yoksa hiç beklemediğiniz anda ipler çözülebilir, bikini göğüslerinizden kayabilir. Aman dikkat!
7 / 9

8 / 9

9 / 9

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Upside Down Bikini bikini modası

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

İki yaşında göğüsleri büyüyen, dört yaşında regl olan küçük kızın hikayesi yürek burkuyor

İki yaşında göğüsleri büyüyen, dört yaşında regl olan küçük kızın hikayesi yürek burkuyor

27 Temmuz Tam Ay Tutulması! Hiçbir şey göründüğü gibi değil...

27 Temmuz Tam Ay Tutulması! Hiçbir şey göründüğü gibi değil...

Göğüs sarkması hakkında doğru bilinen yanlışlar

Göğüs sarkması hakkında doğru bilinen yanlışlar

Erkeklerde kısırlığın 10 nedeni

Erkeklerde kısırlığın 10 nedeni

Okuyucu Yorumları 1 yorum
giyme daha iyi
Diğer Haberler
Ünlüler kapış kapış! İki bin 300 TL'lik bu gömlek yok satıyor

Ünlüler kapış kapış! İki bin 300 TL'lik bu gömlek yok satıyor

'Daha ne olabilir ki?' diye düşünmeyin! Tırnak modası şaşkına çeviriyor

'Daha ne olabilir ki?' diye düşünmeyin! Tırnak modası şaşkına çeviriyor

Siyahi manken Nyakim Gatwech hayat hikayesiyle iham ve cesaret aşılıyor

Siyahi manken Nyakim Gatwech hayat hikayesiyle iham ve cesaret aşılıyor

Yaz için istediğiniz kiloları veremediyseniz üzülmeyin! İşte plaj sırları...

Yaz için istediğiniz kiloları veremediyseniz üzülmeyin! İşte plaj sırları...

Farklı ırkların karışımıyla ortaya çıkan modeller

Farklı ırkların karışımıyla ortaya çıkan modeller

Sussex Düşesi Meghan Markle çil dövmesi akımı başlattı

Sussex Düşesi Meghan Markle çil dövmesi akımı başlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.