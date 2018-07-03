Moda dünyasındaki tuhaflıklar her geçen gün şaşırtmaya devam ediyor! Yeni trend: Upside Down Bikini

Tuhaf moda akımlarına bir yenisi daha eklendi.

Yeni moda bikini üstünü tersten giymek

1 / 9 İtalyan model Valenetina Fradegrada'nın öncüsü olduğu bu akım giderek yaygınlaşıyor. Bikini üstlerini ters çevirip bağlayan ve sosyal medyada paylaşan kadınlar oldukça ses getiriyor.

2 / 9 Fradegrada olayın büyümesinden sonra ise kendi hesabından hariç,’Upside Down Bikini’ adında bir hesap açtı ve şu an 20 binin üzerinde takipçiye sahip.

3 / 9 Her ne kadar bu akım kadınlar tarafından çok beğenilip olumlu yorumlar yapılsa da “Gördüğüm en aptalca şey”, “Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz, nasıl gireceğiz denize”, “Gerçekten artık saçmaladınız” gibi tepkiler de vardı.

4 / 9 Aslında bikiniyi ters çevirmek yeni bir şey değil. Güneşlenmek isteyen ama izi kalsın istemeyen hemen hemen her kadın bu yola başvuruyor.

5 / 9 Bikiniyi ters giymek Valentina’ya göre hem daha seksi hem de göğüsleri olduğundan büyük gösteriyor.

6 / 9 Ancak bikiniyi bu şekilde giyerken, oldukça dikkatli olmak gerekiyor. Yoksa hiç beklemediğiniz anda ipler çözülebilir, bikini göğüslerinizden kayabilir. Aman dikkat!

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