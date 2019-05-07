Moda dünyasının Oscar'ı Met Gala'da şıklık yarışı! Kırmızı halıya damga vuran anlar

MET Gala’ya damga vuran anlar.

'Met Gala'da yine birbirinden ilginç kostümler ilgi topladı

LADY GAGA Her yıl Mayıs ayının ilk Pazartesi günü New York Metropolitan Sanat Müzesi’nin bünyesindeki Kostüm Enstitüsü yararına düzenlenen ‘Met Gala’ isimli gece, 1946’dan beri müzik, sinema, moda ve magazin dünyasından seçkin isimleri bir araya getiriyor.

Galaya katılacak 183 kişiden biri olabilmek için ünlüler bir yıl öncesinden halka ilişkiler uzmanlarını devreye sokuyor.

En ucuz biletin 35 bin Dolar olduğu geceye katılanlardan galada büyük miktarlarda bağış toplanıyor.

KYLIE JENNER ‘Met Gala’ son yıllarda birbirinden ilginç kıyafetlerle bu geceye katılan ünlülerin fotoğraflarının günlerce gündemden düşmediği bir kırmızı halı etkinliği haline geldi. Hatta birçok kişi tarafından moda dünyasının ‘Oscar’ı olarak da adlandırılıyor.

Daha sonra müzede sergilenen kıyafetler için her yıl farklı bir tema belirleniyor. ‘Met Gala’nın bu yılki teması ise, diğer yıllara göre biraz daha iddialı. Met Kostüm Enstitüsü bu yılki serginin ve galanın teması olarak yazar Susan Sontag’in 1964’de kaleme aldığı denemede yer alan ve 58 değişik tanımla anlatmaya çalıştığı bir kavram olan “camp”.

BELLA HADİD Sontag eserinde “camp” kavramını en basit anlamda “abartılı ve yapay olan şeylere duyulan tutku” olarak açıklıyor.

KATY PERRY Metropolitan Müzesi’nde sergilenmeye başlayacak olan ilginç kıyafetleri seçerken küratör Andrew Bolton, Sontag’in yazısında yer alan ve değişik, sıra dışı, frapan gibi terimlerle açıklanan bu kavramı seçmiş.

Gecenin sponsoru ise son yıllarda bu temayı koleksiyonlarında kullanan Gucci firması. Galanın başkanlığını bu yıl da her yıl olduğu gibi Vogue Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Anna Wintour üstlenirken, Wintour’a Gucci’nin kreatif direktörü Alessandro Michele, eski One Direction müzik grubu üyelerinden Harry Styles, şarkıcı Lady Gaga ve tenis oyuncusu Serena Williams hazırlıklar sırasında yardım etmiş.

Met Gala’ya gelmek için sadece listeye girmek ve binlerce dolara mal olan ilginç kıyafetleri taşımak yetmiyor.

EMİLY RATAJKOWSKİ Wintour 2015’de galaya bazı yasaklar getirdi. Bunların başında ‘selfie’ yasağı geliyor. Ünlülerin geceye hazırlanırken ve kırmızı halı sırasında ‘selfie’ çekmeleri, etkinlik içinde, gala sırasında sosyal medya paylaşımı yapmaları, sigara içmeleri yasak. Geceye 18 yaşın altındakiler de katılamıyor.

GİGİ HADİD Yılın en büyük moda etkinliği olarak görülen Met Gala’da bu yıl sunuculuk da yapacak olan Lady Gaga, galaya girişi sırasında 4 kıyafet değiştirerek bütün dikkatleri üzerine topladı.

CARA DELEVİNGNE Lady Gaga dışında kırmızı halıda dikkat çeken isimler arasında model Kendell Jenner, şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, oyuncu Billy Porter, şarkıcı Celine Dion, ve Oscarlı oyuncu Jared Leto bulunuyor.

JENNİFER LOPEZ

KENDALL JENNER

NİCKİ MİNAJ

WINNIE HARLOW

KIM KARDASHIAN Gecede Thierry Mugler imzalı bir elbise giyen Kim Kardashian'ın teması ıslaklıktı. Vogue dergisine konuşan Kardashian, elbisenin yapımının 8 ay sürdüğünü söyleyerek şöyle konuştu:''Mugler'in, okyanustan çıkan, ıslak, Kaliforniyalı bir kız hayal etmesini istedim.''