Moda kurallarını yıkmasıyla ünlü 14 isim

Sonunda bir de bonus var: Rihanna'yı kaçırmayın.
Tüm moda kurallarına karşı duran 14 ünlü
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SIA
Şarkıcı Sia birkaç yıl önce yüzünü gizleyen bir perukla dolaşıyordu. Bu tavıra bürünmesini ise, modern müziğinin gizemli olması gerekir diye açıklıyordu.
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KIM KARDASHIAN
2013 yılında, Kim'in Met Gala için giydiği çiçek elbisesi internette birçok kişinin gündem maddesi olmuştu. Bazı komik eleştirmenler bu elbiseyi çiçek döşemeli bir kanepeye bile benzetiyorlardı.
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RITA ORA
Şarkıcı Rita Ora, Avrupa MTV Müzik Ödülleri'ne bornozla katılmıştı. Tabii, Ora da tıpkı Kim Kardashian gibi eleştirilerden nasibini aldı. Sosyal medya kullanıcıları 'sanırız acelesi var o yüzden böyle gelmiş olmalı' diyerek alay etmişlerdi.
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GWENDOLİNE CHRİSTİE
Game of Thrones'da rol alan Gwendoline Christie, Elle Style Awards seremonisine katılmak için şövalye pelerinine benzeyen gerçekten tuhaf bir kıyafet seçmişti.
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LADY GAGA
Lady Gaga her zaman garip ve ürkütücü kostümlerin kraliçesi olmuştur ve biz de tamamen bunlara alışkınız. İşte sıradan bir Lady Gaga kıyafeti daha.
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ROISIN MURPHY
İrlandalı şarkıcı Róisín Murphy de çılgın kostümleri ile tanınır. Bu parlayan eldivenler ve elbise, haklı olduğumuzu kanıtlıyor.
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HELEN LASICHANH
Amerikalı model ve Pharrell Williams'ın karısı, Helen Lasichanh, geçen sene bu garip giysiye girdiğinde insanları şaşırtmış, ellerini nasıl kullandığı sorulmuştu.
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SOLANGE KNOWLES
Met Gala etkinliği sırasında, şarkıcı Solange Knowles, kendine özgü tarz seçeneklerinin bize bir izlenim bırakabileceğini kanıtladı. Beyoncé'nin kız kardeşi uyku tulumu gibi görünen bir paltoyla ortaya çıktı.
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SARAH JESSİCA PARKER
Sex and the City sayesinde, Sarah’nın saçma kıyafetlerine zaten alışkınız. Ancak, bir kez daha emin olalım.
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ANNA DELLO RUSSO
Dünyanın en moda kadınlarından biri olan Anna, sizce de garip görünmüyor mu?
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KAROLİNA KURKOVA
Karolina Kurkova, yorganı ya da battaniye de olabilir üzerine sarmış gibi duruyor.
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GRACE JONES
Grace Jones, Cannes Film Festivali'nde insanları büyük bir beyaz ahtapota benzeyen garip bir kıyafetle hayrete düşürmüştü.
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EVA LONGORİA
Desperate Housewives'ın yıldızı Eva Longoria, 2010 Avrupa MTV Müzik Ödülleri'ne bir jambon kostümüyle katılmıştı. Belki de aktris, bir zamanlar bir et kıyafeti giymiş olan Lady Gaga'yı kanalize ediyordu.
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