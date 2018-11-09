KADIN

Moda kurallarını yıkmasıyla ünlü 14 isim

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 09.11.2018 17:17 | Son Güncelleme

Ünlü insanlar sıradışı görünümleriyle insanları şaşırtmaktan oldukça hoşlanırlar. Ve bazı popüler olaylar yüzünden de kendi tarzları rekabete dönüşür. Sıradan insanları şaşırtmayı başaran en çılgın ve tuhaf yıldızların görüntülerini topladık.

Sonunda bir de bonus var: Rihanna'yı kaçırmayın.

Tüm moda kurallarına karşı duran 14 ünlü

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SIA

SIA
Şarkıcı Sia birkaç yıl önce yüzünü gizleyen bir perukla dolaşıyordu. Bu tavıra bürünmesini ise, modern müziğinin gizemli olması gerekir diye açıklıyordu.
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KIM KARDASHIAN

KIM KARDASHIAN
2013 yılında, Kim'in Met Gala için giydiği çiçek elbisesi internette birçok kişinin gündem maddesi olmuştu. Bazı komik eleştirmenler bu elbiseyi çiçek döşemeli bir kanepeye bile benzetiyorlardı.
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RITA ORA

RITA ORA
Şarkıcı Rita Ora, Avrupa MTV Müzik Ödülleri'ne bornozla katılmıştı. Tabii, Ora da tıpkı Kim Kardashian gibi eleştirilerden nasibini aldı. Sosyal medya kullanıcıları 'sanırız acelesi var o yüzden böyle gelmiş olmalı' diyerek alay etmişlerdi.
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GWENDOLİNE CHRİSTİE

GWENDOLİNE CHRİSTİE
Game of Thrones'da rol alan Gwendoline Christie, Elle Style Awards seremonisine katılmak için şövalye pelerinine benzeyen gerçekten tuhaf bir kıyafet seçmişti.
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LADY GAGA

LADY GAGA
Lady Gaga her zaman garip ve ürkütücü kostümlerin kraliçesi olmuştur ve biz de tamamen bunlara alışkınız. İşte sıradan bir Lady Gaga kıyafeti daha.
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ROISIN MURPHY

ROISIN MURPHY
İrlandalı şarkıcı Róisín Murphy de çılgın kostümleri ile tanınır. Bu parlayan eldivenler ve elbise, haklı olduğumuzu kanıtlıyor.
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HELEN LASICHANH

HELEN LASICHANH
Amerikalı model ve Pharrell Williams'ın karısı, Helen Lasichanh, geçen sene bu garip giysiye girdiğinde insanları şaşırtmış, ellerini nasıl kullandığı sorulmuştu.
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SOLANGE KNOWLES

SOLANGE KNOWLES
Met Gala etkinliği sırasında, şarkıcı Solange Knowles, kendine özgü tarz seçeneklerinin bize bir izlenim bırakabileceğini kanıtladı. Beyoncé'nin kız kardeşi uyku tulumu gibi görünen bir paltoyla ortaya çıktı.
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SARAH JESSİCA PARKER

SARAH JESSİCA PARKER
Sex and the City sayesinde, Sarah’nın saçma kıyafetlerine zaten alışkınız. Ancak, bir kez daha emin olalım.
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ANNA DELLO RUSSO

ANNA DELLO RUSSO
Dünyanın en moda kadınlarından biri olan Anna, sizce de garip görünmüyor mu?
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KAROLİNA KURKOVA

KAROLİNA KURKOVA
Karolina Kurkova, yorganı ya da battaniye de olabilir üzerine sarmış gibi duruyor.
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GRACE JONES

GRACE JONES
Grace Jones, Cannes Film Festivali'nde insanları büyük bir beyaz ahtapota benzeyen garip bir kıyafetle hayrete düşürmüştü.
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EVA LONGORİA

EVA LONGORİA
Desperate Housewives'ın yıldızı Eva Longoria, 2010 Avrupa MTV Müzik Ödülleri'ne bir jambon kostümüyle katılmıştı. Belki de aktris, bir zamanlar bir et kıyafeti giymiş olan Lady Gaga'yı kanalize ediyordu.
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BONUS: RIHANNA

BONUS: RIHANNA
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ünlüler kıyafet ünlüler moda

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