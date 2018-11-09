Moda kurallarını yıkmasıyla ünlü 14 isim

Sonunda bir de bonus var: Rihanna'yı kaçırmayın.

Tüm moda kurallarına karşı duran 14 ünlü

1 / 14 SIA Şarkıcı Sia birkaç yıl önce yüzünü gizleyen bir perukla dolaşıyordu. Bu tavıra bürünmesini ise, modern müziğinin gizemli olması gerekir diye açıklıyordu.

2 / 14 KIM KARDASHIAN 2013 yılında, Kim'in Met Gala için giydiği çiçek elbisesi internette birçok kişinin gündem maddesi olmuştu. Bazı komik eleştirmenler bu elbiseyi çiçek döşemeli bir kanepeye bile benzetiyorlardı.

3 / 14 RITA ORA Şarkıcı Rita Ora, Avrupa MTV Müzik Ödülleri'ne bornozla katılmıştı. Tabii, Ora da tıpkı Kim Kardashian gibi eleştirilerden nasibini aldı. Sosyal medya kullanıcıları 'sanırız acelesi var o yüzden böyle gelmiş olmalı' diyerek alay etmişlerdi.

4 / 14 GWENDOLİNE CHRİSTİE Game of Thrones'da rol alan Gwendoline Christie, Elle Style Awards seremonisine katılmak için şövalye pelerinine benzeyen gerçekten tuhaf bir kıyafet seçmişti.

5 / 14 LADY GAGA Lady Gaga her zaman garip ve ürkütücü kostümlerin kraliçesi olmuştur ve biz de tamamen bunlara alışkınız. İşte sıradan bir Lady Gaga kıyafeti daha.

6 / 14 ROISIN MURPHY İrlandalı şarkıcı Róisín Murphy de çılgın kostümleri ile tanınır. Bu parlayan eldivenler ve elbise, haklı olduğumuzu kanıtlıyor.

7 / 14 HELEN LASICHANH Amerikalı model ve Pharrell Williams'ın karısı, Helen Lasichanh, geçen sene bu garip giysiye girdiğinde insanları şaşırtmış, ellerini nasıl kullandığı sorulmuştu.

8 / 14 SOLANGE KNOWLES Met Gala etkinliği sırasında, şarkıcı Solange Knowles, kendine özgü tarz seçeneklerinin bize bir izlenim bırakabileceğini kanıtladı. Beyoncé'nin kız kardeşi uyku tulumu gibi görünen bir paltoyla ortaya çıktı.

9 / 14 SARAH JESSİCA PARKER Sex and the City sayesinde, Sarah’nın saçma kıyafetlerine zaten alışkınız. Ancak, bir kez daha emin olalım.

10 / 14 ANNA DELLO RUSSO Dünyanın en moda kadınlarından biri olan Anna, sizce de garip görünmüyor mu?

11 / 14 KAROLİNA KURKOVA Karolina Kurkova, yorganı ya da battaniye de olabilir üzerine sarmış gibi duruyor.

12 / 14 GRACE JONES Grace Jones, Cannes Film Festivali'nde insanları büyük bir beyaz ahtapota benzeyen garip bir kıyafetle hayrete düşürmüştü.

13 / 14 EVA LONGORİA Desperate Housewives'ın yıldızı Eva Longoria, 2010 Avrupa MTV Müzik Ödülleri'ne bir jambon kostümüyle katılmıştı. Belki de aktris, bir zamanlar bir et kıyafeti giymiş olan Lady Gaga'yı kanalize ediyordu.