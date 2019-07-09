Moda tasarımcısı, 'sütyenimi pek yıkamıyorum' deyince şaşırttı! Peki kıyafetler ne sıklıkta yıkanmalı?

Sıklıkla kullandığımız ürünlerin hijyenlerine dikkat edin.

Her gün kullandığımız eşyalar ne zaman temizlenmeli?

KOT PANTOLON - AYDA BİR Çok çabuk solmalarını istemiyorsanız, kotlar dört veya beş kez giyildikten sonra yıkanmalıdır.

SÜTYEN - HAFTADA İKİ KEZ Sütyen giyildikten sonra haftada iki kez yıkanmalıdır.

PİJAMA - HAFTADA İKİ KEZ Ölü deriler ve gece boyunca terlemek bakteriler için üreme alanı olanilir. Bu yüzden en az haftada iki kez yıkamalısınız.

ÇANTA VE CÜZDAN - HAFTADA BİR KEZ Çanta ve cüzdanlar mikropla dolu olduğundan bakteri doludurlar. Bunları sabunlu bir bezle haftada bir kez temizlemelisiniz.

TELEFON - HER GÜN Elimizden düşürmediğimiz telefonların her gün yumuşak bir bezle silinmesi gerekiyor.

YASTIK - YILDA BİR Ölü deriler, ter, saç yağları yastığa nüfuz ettiğinden yılda bir kez mutlaka değiştirilmeli.

ÇARŞAF - HAFTADA BİR Sağlık sorunlarına yol açabilen çarşafların ise haftada bir değiştirilmesi gerekiyor.

NAYLON ÇORAPLAR - HER GÜN Naylon çoraplarda sivilce, tahriş, idrar ve mantar enfeksiyonlarına neden olabilecek bakteri ürer. Bu yüzden her gün değiştirmelisiniz.

MUTFAK HAVLULARI - HER GÜN Et, balık, çiğ sebzelerle temas edilebilen mutfak havluları mikroplar için bir yuvadır değiştirilmediği takdirde gıda zehirlenmelerine yol açabilir.