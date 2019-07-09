KADIN

Moda tasarımcısı, 'sütyenimi pek yıkamıyorum' deyince şaşırttı! Peki kıyafetler ne sıklıkta yıkanmalı?

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
TEMİZLİK - DÜZENLEME HABERLERİ  | 09.07.2019 10:40 | Son Güncelleme

İngiliz moda tasarımcısı Stella McCartney'in 'kendimi inanılmaz derecede hijyenik hissediyorum ancak sütyenimi nadiren yıkıyorum' açıklamasından sonra Dr. Lisa Ackerley, bu olay karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini söyleyerek, sürekli kullanılan eşyaların ne zaman temizlenecekleri konusunda açıklamalarda bulundu.

Sıklıkla kullandığımız ürünlerin hijyenlerine dikkat edin.

Her gün kullandığımız eşyalar ne zaman temizlenmeli?

KOT PANTOLON - AYDA BİR

KOT PANTOLON - AYDA BİR
Çok çabuk solmalarını istemiyorsanız, kotlar dört veya beş kez giyildikten sonra yıkanmalıdır.

SÜTYEN - HAFTADA İKİ KEZ

SÜTYEN - HAFTADA İKİ KEZ
Sütyen giyildikten sonra haftada iki kez yıkanmalıdır.

PİJAMA - HAFTADA İKİ KEZ

PİJAMA - HAFTADA İKİ KEZ
Ölü deriler ve gece boyunca terlemek bakteriler için üreme alanı olanilir. Bu yüzden en az haftada iki kez yıkamalısınız.

ÇANTA VE CÜZDAN - HAFTADA BİR KEZ

ÇANTA VE CÜZDAN - HAFTADA BİR KEZ
Çanta ve cüzdanlar mikropla dolu olduğundan bakteri doludurlar. Bunları sabunlu bir bezle haftada bir kez temizlemelisiniz.

TELEFON - HER GÜN

TELEFON - HER GÜN
Elimizden düşürmediğimiz telefonların her gün yumuşak bir bezle silinmesi gerekiyor.

YASTIK - YILDA BİR

YASTIK - YILDA BİR
Ölü deriler, ter, saç yağları yastığa nüfuz ettiğinden yılda bir kez mutlaka değiştirilmeli.

ÇARŞAF - HAFTADA BİR

ÇARŞAF - HAFTADA BİR
Sağlık sorunlarına yol açabilen çarşafların ise haftada bir değiştirilmesi gerekiyor.

NAYLON ÇORAPLAR - HER GÜN

NAYLON ÇORAPLAR - HER GÜN
Naylon çoraplarda sivilce, tahriş, idrar ve mantar enfeksiyonlarına neden olabilecek bakteri ürer. Bu yüzden her gün değiştirmelisiniz.

MUTFAK HAVLULARI - HER GÜN

MUTFAK HAVLULARI - HER GÜN
Et, balık, çiğ sebzelerle temas edilebilen mutfak havluları mikroplar için bir yuvadır değiştirilmediği takdirde gıda zehirlenmelerine yol açabilir.

BORNOZ - HAFTADA İKİ KEZ

BORNOZ - HAFTADA İKİ KEZ
Banyo havluları birkaç kullanımdan sonra yıkanmalı ve bakterilerin çoğalmasını önlemek için kurumaya bırakılmalıdır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kıyafetler ne zaman yıkanmalı eşya temilzlik

En Çok Okunan Haberler

Bergüzar Korel milyonluk oldu! Böyle kutladı

Bergüzar Korel milyonluk oldu! Böyle kutladı

Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'nın doğum gününü kutladı

Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'nın doğum gününü kutladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hamam böceğinden kurtulamanın yolları

Hamam böceğinden kurtulamanın yolları

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Halıdaki zeytinyağı lekesini çıkartmanın en kolay 4 yolu

Halıdaki zeytinyağı lekesini çıkartmanın en kolay 4 yolu

Bir derdi daha bitiyoruz: Duşakabindeki su lekeleri nasıl çıkar?

Bir derdi daha bitiyoruz: Duşakabindeki su lekeleri nasıl çıkar?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sonuçlar hiç iyi değil! Her gün elimizin altında olan mutfak havluları bakteri yuvası

Sonuçlar hiç iyi değil! Her gün elimizin altında olan mutfak havluları bakteri yuvası

Evinizi temizlemeden bir kez daha düşünün

Evinizi temizlemeden bir kez daha düşünün

Temizlik hastalığına dikkat! Birçoğu evi kirleneceği için misafir bile kabul etmiyor

Temizlik hastalığına dikkat! Birçoğu evi kirleneceği için misafir bile kabul etmiyor

Neredeyse hiç kimsenin bilmediği 6 kullanışlı temizlik ipucu

Aklımıza bile gelmiyor! Tuvalet fırçasını bu şekilde koyarsanız...

Bayram temizliği yapacaklar dikkat!

'Bu beni nasıl hasta edebilir?' demeyin, telafisi zor olabilir!

Hem paranız cebinizde kalacak, hem de yaptığınız temizliğin hafta boyunca kalmasını sağlayacaksınız

Bu yöntemi bilmiyorduk! Artık vaktinizi almayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.