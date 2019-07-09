Moda tasarımcısı, 'sütyenimi pek yıkamıyorum' deyince şaşırttı! Peki kıyafetler ne sıklıkta yıkanmalı?

Sıklıkla kullandığımız ürünlerin hijyenlerine dikkat edin.
Her gün kullandığımız eşyalar ne zaman temizlenmeli?
KOT PANTOLON - AYDA BİR
Çok çabuk solmalarını istemiyorsanız, kotlar dört veya beş kez giyildikten sonra yıkanmalıdır.
SÜTYEN - HAFTADA İKİ KEZ
Sütyen giyildikten sonra haftada iki kez yıkanmalıdır.
PİJAMA - HAFTADA İKİ KEZ
Ölü deriler ve gece boyunca terlemek bakteriler için üreme alanı olanilir. Bu yüzden en az haftada iki kez yıkamalısınız.
ÇANTA VE CÜZDAN - HAFTADA BİR KEZ
Çanta ve cüzdanlar mikropla dolu olduğundan bakteri doludurlar. Bunları sabunlu bir bezle haftada bir kez temizlemelisiniz.
TELEFON - HER GÜN
Elimizden düşürmediğimiz telefonların her gün yumuşak bir bezle silinmesi gerekiyor.
YASTIK - YILDA BİR
Ölü deriler, ter, saç yağları yastığa nüfuz ettiğinden yılda bir kez mutlaka değiştirilmeli.
ÇARŞAF - HAFTADA BİR
Sağlık sorunlarına yol açabilen çarşafların ise haftada bir değiştirilmesi gerekiyor.
NAYLON ÇORAPLAR - HER GÜN
Naylon çoraplarda sivilce, tahriş, idrar ve mantar enfeksiyonlarına neden olabilecek bakteri ürer. Bu yüzden her gün değiştirmelisiniz.
MUTFAK HAVLULARI - HER GÜN
Et, balık, çiğ sebzelerle temas edilebilen mutfak havluları mikroplar için bir yuvadır değiştirilmediği takdirde gıda zehirlenmelerine yol açabilir.
BORNOZ - HAFTADA İKİ KEZ
Banyo havluları birkaç kullanımdan sonra yıkanmalı ve bakterilerin çoğalmasını önlemek için kurumaya bırakılmalıdır
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