Moda uğruna giyilen bazı kıyafetler sağlığımızı tehlikeye atıyor!

Sağlığınıza önem vermeniz için her gün giydiğimiz kıyafetlerin tehlikeli boyutlarını sizin için derledik.

Bu kıyafetlerden herhangi birini düzenli olarak kullanıyor musunuz?

DAR KOT PANTOLON Kuşkusuz hepimizin vazgeçemediği dar kot pantolonlar, kan dolaşımını bozuyor bu da selülit ve varis oluşumuna neden oluyor. Bununla birlikte cilt nefes alamadığı için kalça ve bikini bölgesinde batık tüyler bile görülebiliyor.

YÜKSEK TOPUKLU Daha kadınsı ve formda göründüğümüz için yüksek topuklu ayakkabılardan vazgeçemiyoruz ama bu her gün yüksek topuklu giyilmesini gerektirmiyor. Bu moda ürün sırt ağrısı, bacak ağrısı ve şişmeye neden olur. Ayrıca, yüksek topuklu ayakkabı giymek sıklıkla fıtık ve yuvarlak omurgaya neden olabilir.

DÜZ TABANLI AYAKKABILAR Düz ayakkabılar tamamen zararsız olabilir gibi görünüyor. Ancak doktorlar, bu ayakkabıların sağlığınıza çok fazla zarar verebileceğini iddia ediyor, çünkü ayağınızın üzerindeki yük eşit değil. Yürürken şok emilimi olmaz. Bu, damarlarınızın büyüklüğünün artmasına ve esnekliğini kaybetmesine neden olacak ve ayağın kendisi düz hale gelmesine neden olacaktır. Ayak ağrısına ve sırt ağrısına yol açabilir. Bir başka nahoş sonuç da ayağın içeri girmesi ve bu da diz ve kalçaların deforme olmasına yol açmasıdır.

PUSH-UP SÜTYEN Bu sütyenler son derece popüler. Bununla birlikte, göğüsler daha yuvarlak gözükse ve doğru yükseklikte olsalar da, gerçekte, bu sütyenin özel kısımları göğüsleri deforme eder ve onları yapay desteğe daha bağımlı hale getirir. Buna ek olarak, push-up sütyenleri kan damarlarını tıkar ve göğüsler üzerindeki bu sabit basınç bile kansere yol açabilir.

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ Güneş gözlükleri sadece modaya uygun bir aksesuar değildir, aynı zamanda güneş ışığı çok parlak olduğunda mutlak bir zorunluluktur. Ancak, akşamları veya bulunduğunuz yerde yeterince ışık olmadığında güneş gözlüğü takamazsınız. Bu, katarakt geliştirme riskini daha da arttıran gözlerinize ek bir yük getirecektir. Bununla birlikte, güneş gözlüklerinizi temiz tutmanız ve UV ışınlarından% 100 güvenlik sağlamayan güneş gözlüklerini kullanmamanız gerekir, çünkü gözlerinize zarar verebilir.

KÜLOTLU ÇORAP Külotlu çorap, görünümümüzü daha eksiksiz ve zarif hale getirir. Bacaklarımızı daha görsel olarak güzel gösterirler. Ancak, ne yazık ki, sık kullanmak zararlı olabilir. Taytların sentetik içerikleri nemi tutar ve sera etkisi yaratır. Sonuç olarak, farklı vajinal enfeksiyonlara neden olurlar ve bazı külotlu çoraplar kan dolaşımını olumsuz yönde etkiler ve bu da varise neden olabilir.

TEK OMUZDA TAŞINAN BÜYÜK ÇANTALAR Bir kadının el çantası, kozmetik ürünlerinden dizüstü bilgisayarlara kadar her şeyi bulabileceğiniz bir depo. El çantaları gerçekten kullanışlı ama sağlığımız için güvenli değil. Sürekli olarak bir omuzda çanta taşıdığımız için omuzdaki ve omurgadaki gerginlik fazla ağır olur ve bu durum skolyoz ve osteokondrozise neden olabilir. Dengesizlikten dolayı, kas spazmı ve kan damarlarınızın tıkanmasına yol açabilirsiniz.