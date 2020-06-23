Modası Hiç Geçmeyen 33 Farklı Ombre Modeli

Saçınızın rengini değiştirmek kolayca verebileceğiniz bir karar değildir. Yeni saç renginizi hayal ederken çoğunlukla doğal görünümlü benzer tonlara odaklanırsınız. Kabuğunuzu kırdığınız takdirde sıra dışı, kendinizi daha farklı ve özel hissedeceğiniz renklerle göz kamaştırmanız mümkün. Çünkü artık Paris'in podyumlarından hayatımıza giren renkli ombre uygulamaları hemen her yerde sıklıkla karşımıza çıkıyor. Ombre, bir rengin diğerine, birbiri içinde eriyerek karışması ve genellikle tonların açıktan karanlığa doğru taşmasıdır. Hayatımıza yeni giren balyaj, ombre, vurgular ve kum sanatı ile renklerin dansı, mükemmel görüntüler oluşturuyor ve bir gençlik rüzgarı estiriyor. Doğala Yakın Ombreler 1. Kül kahverengi saç rengi En sevilen kahverengi tonlarından biri küllü kahvedir. Kahverengi ile kehribar arasındaki soğuk - sıcak karşıtlığı hayret verici ve çarpıcı bir sonuç doğurur. Doğal çekiciliği ile dikkat çeken kumral ombre modelleri, esmer saçlarını yumuşatmak isteyen herkes tarafından kullanılabilir. Tonlar arasındaki yumuşak renk geçişleri, ister göz önünde olacağınız bir konumda olun, isterseniz günlük yaşamda kullanın, sizi çok rahatlatacaktır.

**Serenay Sarıkaya'nın doğal ve havalı saç modeli için: Seranay Sarıkaya’nın Açık Küllü Kumral Saç Rengi ve Modeli ** 2. Koyu kumral saç rengi Doğal kızıllar saç rengini daha parlak kırmızı tonları ile kucaklarken esmerler ve sarışınlar koyu renkleri tercih ederek gerçek kızıllar gibi görünebilirler. Amacınız ne olursa olsun, bu yıl denemek için koyu kestane güzel bir kırmızımsı renktir. Kahverengi, ela gözleri tamamlar. Açık tenli, ince telli saçları olan, göz makyajı tercih etmeyen ve görünümlerinde bir miktar sıcaklığa ihtiyaç duyan kadınlar için idealdir. Kahverengi saçın güzelliği, çok yönlülüğüdür. Bir toprak rengi taban, parlak bir espressoya dönüşebilir veya sıcak bal ile aydınlatılmış kırmızı renkli bir ombre bambaşka bir hava verebilir. 3. Kahverengi saç rengi Havalar soğudukça doğal saç rengine geri dönüş isteği başlar. Sahilde uzun öğleden sonraları için sarı saçlar ideal olabilir, ama belki de kahverengi tonlar görünüşünüze daha uygundur. Mevsimin hissedilen kakao kokusu saçınızın üst katmanlarını açığa çıkarırken, o sıcaklık ve boyutun yüzünüzün etrafına eklenmesi mükemmel bir yoldur. Saçlarınızın uçları hala sarı vurgularla parıldayacak ve kaçınılmaz bir sonuçla arzularınızın yakında doyurulacağı hissini taşıyacaksınız.

4. Sarı saç rengi Bu büyük trend solgun tenli sarışınlar tarafından da talep ediliyor. Az bakım gerektiren renk tonları, çok fazla çaba harcamadan en son modaya ayak uydurabilmenizi sağlar. Sarışın gölgeleriniz zaten solmuşsa endişelenmenize gerek yok. Kesinlikle şık ve yumuşak görünecek bu renk ile, açık ya da koyu tenli olun, doğal görünümlü saçlar elde edersiniz. Saç diplerinden siyaha yakın boyayarak ters ombre ile gerçek sarı saçlarınızda rengi eritmek garip bir şekilde çok uyumlu bir sonuç doğurur. 5. Kahverengi ve sarı saç rengi Uzun saçları vurgulamanın bir başka şaşırtıcı yolu da altın tonlarını vurgulayan bir ombre ile renk vermektir. Bu stil, balyaj ve klasik ombre'nin mükemmel bir karışımıdır. Kahverengi ve altın sarısının birbiri içinde eritilmesinden daha iyi bir uyum olamaz, bu yüzden bu tarzın üzerinizde harika görüneceğinden emin olabilirsiniz. 6. Karamel saç rengi Karamel ve balın şık kombinasyonu saçlar için çok yumuşak ve asil bir görünüm oluşturur. Bu kahverengi kumral dalgalar, karamelli kahve ve arada altın renklerini ortaya çıkardığı muhteşem bir birleşimdir. Karamel ombre modelleri ister dalgalı, ister düz olsun müthiş derecede göz alıcıdır. Kuaförünüzden isterken rose gold ombre olarak tarif edebileceğiniz bu renk, alışılagelmişin dışında bir çekiciliğe sahip.

7. Çikolata kahverengi saç rengi Derin ve sıcak çikolata kahverengi saç renkleri, monoton efektlerle hoş görünebilir, ancak karamel vurgular ile daha sıcak bir dokunuşa ulaşılır. Esmer tenliler için olduğu gibi, açık tenli kadınlarda da cilt tonlarının hafifliğini vurgulamak için denenebilir. Seçeceğiniz tonların gerçek saç renginize benzerlik oranını ve cilt renginizle yaratacağı uyumu kuaförünüzle birlikte tartmanız, sonuçların istediğiniz gibi olması açısından önemlidir. 8. Siyah saç rengi İki ton stilinin uyumuna ulaşmak için şok edici renkler ile oynamak zorunda değilsiniz. Siyah renk saçlar kahverengi ile tamamen dramatik bir şekilde bir araya gelebilir. Kendi doğal saç renginizle mükemmel bir uyum sağlayan ombre tonları ile çılgın kalabalıktan uzak, siyah zemin üzerinde muhteşem cesur gölgeler elde edebilirsiniz. Siyah saça ombre modelleri, yaratmak istediğiniz etkiye göre sarı, kahve, hatta platin, gümüş ve pastel dokunuşlarla bambaşka görünümlere ulaşabilir. 9. Kızıl saç rengi Saçlarınızın gerçek rengi kendinden kızıl ise, uçlarına sarı tonlarda ombre attırmak, güneşten açılmış hissi veren doğal ve dikkat çekici bir görünüm kazanmasını sağlar. Bu şekilde gerçek saç renginizin içinde eriyen ombre, sıkıcı görünme tehlikesi olan saçlarınızı aydınlatmanın ideal bir yoludur. Klasik tonunuzdan çok uzaklaştığınız için endişelenmenize yer bırakmayan bu tarz için sadece biraz daha hafif bir ton kullanmak yeterli olacaktır.

Çarpıcı Ombre Tonları 1. Deniz kızı etkisi Bir Disney prensesi veya bir deniz kızı olmayı hayal etmeyeniniz var mı? Dönemin modasından faydalanarak bu hayalinizi gerçekleştirmeniz mümkün. Parlak bukleler ve şık dalgalarla podyumda adım atarcasına dolaşırken, hem kendinizi çok farklı hem de çok güzel hissedebilirsiniz. 2. Cesur tonlar Kendinize yeni bir yaşam rengi katmak istiyorsanız şimdi tam sırası... Maviden başlayarak deniz yeşilinden geçip pastel sarıya dönen bu gibi renk geçişleri, uzun tatlı bukleler ile size değişik bir görünüm katacak. En iyi haber ise, renkli uçların çok az bakım gerektirmesi. Bu gibi tercihlerde önemli olan, uzayan saçlarınızın dip tamamlaması ve renkler parlaklığını yitirdikçe renk yenilenmesidir. 3. Eğlenceli demetler Beyaz tende müthiş bir sonuç veren bu renkler ile, kişiliğinizin farkını görüntünüze yansıtabilirsiniz. Vahşi ve masum görünümleri aynı anda taşıyabilen bu renk tonları havalı olduğu kadar, neşenizi de vurgular. Bazen saçınızda çok sert renkler kullanmadan iki ton denemek böyle büyülü sonuçlar verir. 4. Koyu renk kökler Saçlarınızın başlangıcının kendi renginde kalması ombrenin kullanımını kolaylaştıran bir unsurdur. Zamanla etkisini kaybetmesi hariç bakımı kolaydır. Bu tarz bir tercih ile dip boya ihtiyacı değil parlaklık ve renk yenilemesi ile kullanıma devam edebilirsiniz. Bu da saçınızla oynamayı eğlenceli ve asi bir hobiye çevirebilir.

5. Kontrast bukleler Farklı renklerin yan yana kombinasyonu biraz cesur ama inanılmaz bir görünüm deneyimi sağlar. Bu parlak bukleler ten renginiz ne olursa olsun size çok yakışacaktır. 6. Gümüş - platin Gümüş saçlar artık yaşımızı gösteren bir belirleyici değil. Aksine renk kartelasında gençlerin çokça tercih ettiği bir ton olarak yer buluyor. Pırıltılı gümüş platin rengi cesur kadınlar için ideal ve önde gelen bir seçim. Gri ombre modelleri sadece uzun dalgalı saçlarda değil, omuz hizası, bob kesim ve kısacık saçlarda da müthiş etkili görüntüler oluşturuyor. Sert Renk Geçişleri 1. Kızıl - pembe Kızıl kahve tonlarından aniden pembeye geçiş ile hareket kazanan bu ombre tercihi, parlak ve hayat dolu görüntüsüyle gözlerin üzerinizde olmasına neden olacaktır. Bu karşıtlık ve eşitliği aynı anda sağlayan stil, özellikle beyaz tenli kadınlara canlılık veriyor. 2. Kızıl - lacivert Ombre saç fikirleri içinde en radikal seçimlerden biri olan bu tonlar, hem karşıtlığıyla hem de mükemmel uyumuyla göz doldurucu. Asıl rengi sarı olan saçınızın üzerindeki turuncumsu sarı ve mavili lacivertli renk dalgaları tarzınızı yepyeni bir seviyeye taşıyacaktır.

3. Ateşle imtihan Saçlarınız koyu renk ise büyük bir keyifle uygulayabileceğiniz bir renk kombinasyonu daha. Bir nevi fire ombre uygulaması olan bu renkler ile eşsiz bir tarz yakalarken, saç uçlarınızın alev aldığı izlenimini uyandıracaksınız. Turuncu ateşli gölgeler, özellikle koyu siyah bir tabana eklendiğinde gerçek bir gösteri oluşturuyorlar. 4. Sarışınlara kızıl uçlar Sarı saçın üzerindeki alev görüntüsü de en az koyu renk saçlar kadar muhteşemdir. Sarı ombre modelleri içinde en modern renk seçimlerinden biridir. Bir önceki modele göre ters ombre etkisi yaratsa da, kendi saç renginizin uç kısmına uygulanması daha kullanışlı bir sonuç verir. 5. Donuk renkleri canlandırma Balyaj ve ombre genellikle donuk bir rengi canlandırmak için kullanılabilir. Koyu renk saçlarınızda ombre ile enteresan sonuçlar alabilir, kısa saç ombre modelleri içinde, hem kesiminiz hem de renk seçiminiz ile öne çıkan bir tarz yaratabilirsiniz. 6. Çok tonlu karışım Koyu bir derinliğin üzerine zengin bir renk kombinasyonu uygulayarak mükemmel bir uyum sağlamak mümkün. Enseden başlayarak uygulanan bu ombre modeli ile, iki veya daha fazla renk tonu seçerek bütün gözlerin üzerinizde olacağı bir görünümü garantileyebilirsiniz.

7. Neon tonları Moda trendleri takip etme nedeniniz göze çarpmak ise neon renklerde ombre tam size göre bir seçim. Neon mor ve yeşilden oluşan bu çift tonda saç modeli, benzersiz olmanızı sağlayacaktır. Rengiyle olduğu kadar kesimiyle de gözleri kendinize çevirmek için yeterince zarif bir kombinasyon. En cesur ve en çarpıcı saç vurguları ile karanlığın içinde parıldayan keskin neon renkleri, dikkat çekmek isteyen kadınlar tarafından özellikle parti saç modelleri arasında trend oluşturur. Bu renkler daha çok punk saç kesimleri ile uyum sağlar. 8. Her dem mavi Saçınız aslında ne renk olursa olsun mavi tonlar ombrenin en sevilen kombinasyonlarını oluşturur. Buz mavisinden laciverte uzanan bir kartelada kendinizi kış kraliçesi gibi hissedeceğiniz keskin etkiler yakalayabilirsiniz. Katmanlı uzun bir bob kesimden uzun dalgalara kadar her boy saçta ve her ton renkte uygulanabilen mavi ombre, yaşamınıza gerçek anlamda renk katar. Gümüş, Platin ve Beyaz Ombre Tercihleri 1. Gümüş -pembe Saçınız açık renk ise, ince telli saçlara ombre modelleri sayesinde bu görünümü elde etmeniz daha kolaydır. Ne kadar gri istediğinize bağlı olarak istediğiniz kadar az veya çok sayıda vurgu ekleyebilirsiniz. Amaç mümkün olduğu kadar beyazdır ve bu iki kez ağartma anlamına gelebilir. Ne yazık ki çok fazla bakıma ihtiyacı olan bu rengin, uçlarını bambaşka bir renkle eşleştirmek görseldeki gibi inanılmaz sonuçlar doğurur.

2. Full beyaz Neredeyse gümüş gibi görünen saf gri bir renk, beklenmedik bir şekilde genç, ultra sağlıklı ve heyecan verici hale gelebilir. Vintage sever bir yapınız var ise bu stile sahip olmak, size klasik bir doku sağlayacaktır. 3. Beyazla ışıldamak Katlı, uzun, dağınık saçlarınızın bembeyaz buklelerle alternatif bir görünüm oluşturmasıyla eşsiz bir tarz yakalayabilirsiniz. Yüzünüzün çevresindeki bu gümüş rengi çerçeve, makyajı çoğunlukla gerekli kılacaktır. Ancak sonuçta rastgele buklelerle bile bir sahne kraliçesi gibi görüneceksiniz. Bu stili kullanmak hem modaya uygun, hem de gerçek bir tarz meselesidir. 4. Grinin 50 tonu Küllü gri ombre renk kombinasyonları ile deney yapmak, farklı dokular oluşturmanıza fırsat verir. Saçlarınızın düz veya dalgalı, uzun ya da kısa olması stilinizi sarsmaz. Siyah ile beyazın birbirine karışan büyülü sessiz tonları, batik stili ile zenginleşir. Koyu renk saçlarda bu ton gölge oluşturmak için çok endişelenmeyin. Özellikle karanlık kökleri olan saçlarda bu eşsiz kül rengi inanılmaz görünüyor. 5. Gümüşümsü rüya Ombre saç stilleri hakkındaki en güzel noktalardan biri, saçınızın doğal renklerini diplerde barındırmanızdır. Saç köklerini kendi renginde bırakarak geri kalanıyla gümüş saçların dünyasına daldıktan sonra, bakışınızı daha da ileriye taşıyabilirsiniz. Örneğin uçlara doğru pembe, mor, mavi, bordo ışıltılar eklemek kendinizi bir masal kahramanı gibi hissetmenizi sağlayabilir.

6. Buzlu beyaz Platin ombre modelleri gözle görülür şekilde senenin favori rengi. Bir su perisini andıran bu saç rengi, doğal rengi esmer olanlarda da sarışınlarda da hafif gölgeler arasındaki kontrast ile mükemmel duruş sağlar. Gölge tonlarında çok hafif renkler kullanmanız tarzınıza hareket verebilir. Bu stil bir saç ile farklı bir akım doğmasına neden olabilir, çevrenizdekiler için bir ilham perisi bile olabilirsiniz. Gökkuşağı Ombre Tonları 1. Yumuşak geçişler Gökkuşağının hafif tonlarını birleştirerek saçlarınız için pırıltılı bir stil elde edebilirsiniz. Hem sarışın hem esmer ciltler gökkuşağı tonlarına uyum gösterebilirler. Siz sadece seçtiğiniz stile odaklanın ve modaya uygun dokunuşlar için yolunuzda ilerleyin. Genel tercih olarak, koyu renk saçlı kadınlar koyu gökkuşağı seçimlerini tercih ederken, sarışınlar daha pastel gökkuşağı kombinasyonlarına yöneliyorlar. 2. Gece gökkuşağı Kızıl, siyah ve kahverenginin birçok tonu her yıl yeni tonlar ve ince dokunuşlarla güncellenir. Söz konusu ombre olunca kontrast ve pastel gökkuşağı tonları size bambaşka fikirler verebilir. Renkleri son derece parlak seçebileceğiniz gibi, küllü tonlarda ya da radikal renklerde de palet kullanabilirsiniz. Ombre ile ilgili en ilham verici nokta, hangi vurgulama tekniğini seçerseniz seçin neredeyse her zaman modaya uygun olmasıdır. Cilt renginize göre içinizden geleni seçmenin avantajlarından yararlanın.