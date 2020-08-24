Modelleri taklit ederek efsane olmuştu! Şimdi tüm kadınları...

Kendine özgü tarzıyla Instagram modellerini taklit eden Laura Belbin annelik deneyimi hakkında bir kitap yazdı. En büyük oğlu Elliot'ın doğumundan sonra doğum sonrası depresyon deneyiminden bahseden Laura, uykusuzluk, sinir atakları ve çocuğa bakmama istekleri içinde olduğunu hissettikten sonra doktora gitmeye karar veren Belbin, 'doktorun kendisini hayal kırıklığına uğrattığını, doğum sonrası depresyonu çok fazla önemsemediklerini' söylüyor.

Belbin, 'doktorlar bana tüm kadınlar bunları yaşar hayata iyice tutun ve yoluna devam et' dediler. 'Hep anne olmak istemiştim ancak bana pek de iyi davranmayan doktorlar tarafından hep hayal kırıklığına uğradım' diyen genç kadın, 'doktorunun kendisine beş günlük bir ilaç tedavisi önerdiğini ve "kendi kendine halletmesi" gerektiğinin söylendiğini söyleyince çılgına döndüğünü de sözlerine ekledi.

Akupunktur tedavisini bile deneyen ancak depresyonu tam olarak yenemeyen Belbin, çocuklarına bakmak, yemek yedirmek, onlarla ilgilenmek bile istemediğini bu yüzden anne ve babasının yanına taşındığını, benzer mücadeleler yaşamış diğer annelere yardım etmek için bir de kitap çıkardığını doğum sonrası depresyonun hafife alınmaması gerektiğinin altını çizerek kadınları böyle bir sorun yaşadıkları takdirde önlem almaya çağırdı.