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Modelleri taklit ederek efsane olmuştu! Şimdi tüm kadınları...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

İç çamaşırı modelleriyle ilgili komik paylaşımlarıyla tanınan blog yazarı Laura Belbin bu kez kendi hayatıyla ilgili gündeme geldi. Doğum sonrası depresyon yaşadığını, yaşadığı depresyonun onu intihara sürüklediğini söyleyen Laura bakın yaşadığı deneyimi nasıl anlatıyor.

Modelleri taklit ederek efsane olmuştu! Şimdi tüm kadınları...

Kendine özgü tarzıyla Instagram modellerini taklit eden Laura Belbin annelik deneyimi hakkında bir kitap yazdı. En büyük oğlu Elliot'ın doğumundan sonra doğum sonrası depresyon deneyiminden bahseden Laura, uykusuzluk, sinir atakları ve çocuğa bakmama istekleri içinde olduğunu hissettikten sonra doktora gitmeye karar veren Belbin, 'doktorun kendisini hayal kırıklığına uğrattığını, doğum sonrası depresyonu çok fazla önemsemediklerini' söylüyor.

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Belbin, 'doktorlar bana tüm kadınlar bunları yaşar hayata iyice tutun ve yoluna devam et' dediler. 'Hep anne olmak istemiştim ancak bana pek de iyi davranmayan doktorlar tarafından hep hayal kırıklığına uğradım' diyen genç kadın, 'doktorunun kendisine beş günlük bir ilaç tedavisi önerdiğini ve "kendi kendine halletmesi" gerektiğinin söylendiğini söyleyince çılgına döndüğünü de sözlerine ekledi.

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Akupunktur tedavisini bile deneyen ancak depresyonu tam olarak yenemeyen Belbin, çocuklarına bakmak, yemek yedirmek, onlarla ilgilenmek bile istemediğini bu yüzden anne ve babasının yanına taşındığını, benzer mücadeleler yaşamış diğer annelere yardım etmek için bir de kitap çıkardığını doğum sonrası depresyonun hafife alınmaması gerektiğinin altını çizerek kadınları böyle bir sorun yaşadıkları takdirde önlem almaya çağırdı.

KADINLAR TARAFINDAN EFSANE İLAN EDİLMİŞTİ

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Laura, geçen yıl 'baş aşağı' bikini trendiyle dalga geçmesinin ardından sosyal medya kullanıcıları tarafından bir efsane olarak ilan edilmiş binlerce kullanıcı tarafından Instragram hesabından takip edilmeye başlanmıştı.

DOĞUM SONRASI DEPRESYON NEDİR?

Doğum sonrası depresyon, hormonların bir kombinasyonu ve doğumun getirdiği psikolojik ve çevresel değişikliklerden kaynaklanır. Haftalarca devam edebilir ve kişide kalıcı bir yorgunluk, uyuşukluk, iştahsızlık ve uyku güçlüğü hissi bırakır.
Yeni bir annenin yaşadığı duygular karmaşık olabilir. Doğum sonrası veya doğum sonrası depresyon, tüm yeni annelerin yaklaşık yüzde 13'ünü etkiler. Londra'daki Psikiyatri Enstitüsüne göre, yeni bir annenin öfkeli hormonlarından muzdarip olmasa da kaygı ve panik duyguları yaşayabilen babaların yaklaşık yüzde yedisini de etkiliyor.


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