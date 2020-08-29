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Molozların döküldüğü yere gömülmüştü, Ceren Duman toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 15:28 | Son Güncelleme

İzmir’in Bornova ilçesinde, molozların döküldüğü yere gömülen 16 yaşındaki Ceren Duman’ın cenazesi ailesi ve yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Molozların döküldüğü yere gömülmüştü, Ceren Duman toprağa verildi

İzmir’in Bornova ilçesinde, molozların döküldüğü yere gömülen 16 yaşındaki Ceren Duman’ın cenazesi ailesi ve yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Buca Kaynaklar Mezarlığına götürülen cenaze, gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verildi.
İddiaya göre, geçtiğimiz perşembe akşam saatlerinde L.A. (55) adında bir kişi, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğüne gitti. L.A., oğlu T.Y. ve arkadaşı S.Ö. tarafından bir genç kızın moloz dökülen alana gömüldüğünü ve oğlu T.Y.’nin suçsuz olduğunu söyleyerek ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, moloz dökülen alana giderek çalışma başlattı. Yapılan kazı çalışmaları sonucunda saat 02.00 sıralarında Ceren Duman’ın olduğu belirtilen 16 yaşındaki genç kızın cansız bedenine ulaşıldı. Genç kızın cesedinin, savcının yaptığı incelemelerden sonra İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığı belirtildi.

Kan donduran ifadeler!
Olayın ardından Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olan 2 şüpheliden Duman’ın erkek arkadaşı olduğu iddia edilen S.Ö. (22), ifadesinde, geçen 21 Ağustos’ta Bornova’da günlük olarak kiraladıkları bir eve gittiklerini belirterek şunları ifade etmişti:
"Burada uyuşturucu kullandık. Ceren ile ilişkiye girdim. Ceren fenalaştı ve ağzından köpükler gelmeye başladı. Daha sonra nefes almadığını fark edince, öldüğünü anladım. Ceset evde bir gün boyunca kaldı. Bu arada ne yapacağımı düşündüm. Arkadaşım T.Y.’yi aradım. Birlikte Naldöken Mahallesi’ndeki moloz döküm alanını gidip, gündüz vakti çukur kazdık. Gece de battaniyeye sarıp götürüp, gömdük.”

Son yolculuğuna uğurlandı
Olayın ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna getirilen Ceren Duman’ın otopsi işlemleri tamamladı. İşlemlerin ardından ailesi ve yakınları tarafından alınan Duman’ın cenazesi Buca Kaynaklar Mezarlığına getirildi. Korona virüsü salgını dolayısıyla burada sosyal mesafe kurallarına uyularak kılınan cenaze namazının ardından Ceren Duman’ın cenazesi toprağa verildi.
Öte yandan, olayla ilgili gözaltına alınarak dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen S.Ö. ve T.Y., savcının ek gözaltı istemesi üzerine tekrar emniyete getirildi. Şahısların buradaki işlemlerinin bitmesinin ardından tekrar adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Molozların döküldüğü yere gömülmüştü, Ceren Duman toprağa verildi

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