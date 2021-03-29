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Moto G 5G Plus, Android 11 ailesine katılıyor

29.03.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorola kısa süre önce Android 11 güncellemelerini eskisinden daha ciddiye almaya başladı. Teknoloji devi Moto G Pro, Moto G8 ve G8 Power ile Moto Edge cihazları için sürümler yayınladı.

Moto G 5G Plus, Android 11 ailesine katılıyor

Geçen yaz piyasaya sürülen akıllı telefon, Motorola’nın en önemli pazarlarından biri olan Brezilya’da Android’in en son sürümünün güncellemesini alıyor. Yeni yazılım, RPN31.Q4U-39-27-5’i oluştururken kablosuz olarak geliyor. Söz konusu güncelleme Şubat 2021 güvenlik yamalarını içeriyor.

Ayrıca güncellemeye özel bir takvim eklentisi de içeriyor. Güncellemenin boyutu yaklaşık olarak 1 GB’lık bir indirme olarak karşımıza çıkıyor. Her zamanki gibi sunumun aşamalı olması çok muhtemel. Bu nedenle G 5G Plus’ın tüm Brezilya birimlerinin güncellemeyi alması birkaç gün (hatta hafta) alabilir. Brezilya için güncelleme sürümü tamamlandığında küresel olarak da yayılmaya başlayacaktır.

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MOTOROLA G 5G PLUS ÖZELLİKLERİ

G 5G Plus özelliklerini hatırlayacak olursak: 6.7 inçlik FHD+ bir ekrana sahip olan cihaz, 90 Hz gibi günümüz koşullarında normal sayılabilecek bir ekran yenileme hızı sunuyor. 6 GB’a kadar RAM, 128 GB’a kadar dahili depolama alanı seçeneği bulunan Moto G 5G Plus, 5000 mAh büyüklüğündeki bataryasında 20W hızlı şarj desteği sunuyor. Ön tarafta 16 MP ve 8 MP olmak üzere iki ayrı kameraya sahip olan Moto G 5G Plus, arka tarafta ise 48 MP ana kamera, 5 MP makro kamera, 8 MP ultra geniş açı kamera ve 2 MP derinlik sensöründen oluşan bir dörtlü kamera sistemine sahip. Cihazın parmak izi tarayıcısı ise cihazın yan tarafındaki çerçeveye gömülmüş durumda.

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akıllı telefon
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