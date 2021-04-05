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Moto G60 ve G20 nasıl görünecek?

05.04.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorola son zamanlarda G serisini yenilemekle meşguldü. Yakında çıkacak olan Moto G20 ve Moto G60 / Moto G40 Plus cihazlarının oluşturucuları, söz konusu tasarımları açıkladı. Ek olarak, üçünün de özellikleriyle ilgili biraz daha bilgi elde edilebildi.

Moto G60 ve G20 nasıl görünecek?

Moto G60, G50’de bulunan damla çentik yerine 32MP selfie kamerası için bir deliğe sahip olacak. Cihaz yakın zamanda piyasaya sürülen Moto G50’yi anımsatan bir tasarım ile gelecek. Ekranın 6.78 inç, FHD+ çözünürlüğüne ve 120Hz yenileme hızına sahip olduğu söyleniyor. Tercih edilen yonga setinin ise 4 / 6GB RAM ve 64 / 128GB genişletilebilir depolama ile eşleştirilmiş Snapdragon 732G olduğu söyleniyor. Arka tarafta, Samsung’un 108MP ISOCELL HM2 ana sensörü tarafından yönetildiği söylenen üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Üstte bir kulaklık girişi ve arka kameraların yanındaki Moto gamzesinde bulunan parmak izi tarayıcıyı da görebiliriz. Batarya kısmında ise 6.000 mAh pil mevcut.

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MOTO G40 FUSION OLACAK

G60, Hindistan ve Brezilya’da G40 Fusion (model numarası XT2147-1) olarak yeniden markalanacak. G40 Fusion’ın 64MP birincil kamera ve 16MP selfie atıcıyı G60 ile aynı gövdede barındırdığı söyleniyor. Diğer özelliklerin G60 ile aynı olduğu söyleniyor. Öte yandan Moto G20, Moto G10’un su damlası çentikli ekranı ve arkasındaki üçlü kameralarla tasarımından ilham almış gibi görünüyor. Bu model için kesin bir spesifikasyon olmadığından daha fazla bilginin ortaya çıkmasını beklememiz gerekecek.

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