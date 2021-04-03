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Motorola, Android 11 güncellemesini başka cihazlarına göndermeye başladı

03.04.2021 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralık 2019’da duyurulan ve geçen yıl Ocak ayında piyasaya sürülen Motorola One Hyper güncellemeyi alacak. Android 11, Motorola’nın en büyük ve en önemli pazarlarından biri olan Brezilya’da One Hyper birimlerine gelmeye başlıyor.

Motorola, Android 11 güncellemesini başka cihazlarına göndermeye başladı

Android 11, Motorola’nın en büyük ve en önemli pazarlarından biri olan Brezilya’da One Hyper birimlerine gelmeye başlıyor. Yeni sürüm RPF31.Q1-21-20 derlemesi ve Mart 2021 güvenlik yamalarıyla birlikte geliyor. Bunlar teknik olarak hala güncel. Google’ın işletim sisteminin 2020 sürümüne eklediği tüm iyileştirmelerin yanı sıra, güncelleme ayrıca animasyonlar, Moto Gametime, Moto Audio ve ekolayzır için iyileştirmeler içeriyor.  Bunun şu anda Brezilya’da gerçekleşen aşamalı bir sunum olduğunu varsayıyoruz. Bu nedenle birkaç gün (veya hafta) içinde tüm Motorola One Hyper üniteleri güncelleme bildirimini alacaktır.  Umulur ki kısa süre içinde Brezilya dışında diğer ülkelerde sürüme kavuşmaya başlayacaktır.

Cihazın özelliklerin hatırlayacak olursak: Cihazın 6.5 inç büyüklüğündeki IPS LCD ekranı 19:9 formatında. Full HD+ yani 2340×1080 piksel çözünürlük sunan bu ekran, açılır kamera mekanizması tercih edildiği için herhangi bir çentik veya delik içermiyor. Telefon gücünü 8 çekirdekli Snapdragon 675 işlemciden alıyor. 11nm fabrikasyon süreci ile üretilen Snapdragon 675, 2 adet Cortex A76 2.0 GHz ve 6 adet Cortex A55 1.7 GHz çekirdeklerden oluşuyor. Adreno 612 grafik işlemcinin de yer aldığı Snapdragon 675, Quick Charge 4+ desteğine de sahip. 4GB RAM ve 128 GB dahili hafıza bulunan modelde Android 10 kullanılıyor. İkinci SIM yuvasıyla birlikte 1 TB’a kadar hafıza yükseltilmesi de yapılabiliyor.

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