Motokuryeye kabusu yaşattılar! Dehşet anları kamerada

Dehşete düşüren olay, 15 Aralık Cuma günü, akşam 19.00 sıralarında, Ataşehir'de meydana geldi. Paket servisi yapan motokurye Tamer Akçağ, siparişi götürdüğü esnada cadde üzerinde bir anda yola çıkan iki kişiyi görünce fren yaptı. İki kişinin 'Ne yapıyorsun sen' şeklinde tepki göstermesinin ardından motosikletini yolun kenarına çeken Akçağ, bir anda bıçaklı ve yumruklu saldırıya uğradı.

Çevredeki vatandaşlar ve esnafın araya girmesiyle kurtulan Tamer Akçağ, daha sonra bir iş yerine sığındı. Akçağ, saldırganların gitmesiyle dışarı çıkarak sağlık ve polis ekiplerini aradı. Ancak saldırganlar tekrar geri gelerek Akçağ'ın üzerine yürüdü. Bir kez daha iş yerine sığınan kurye, çevredekilerin saldırganları sakinleştirerek olay yerinden uzaklaştırması ile rahat bir nefes aldı. Kolunda ve yüzünde morluklar oluşan Tamer Akçağ, hastaneye giderek tedavi oldu.

"ELLERİNDE BIÇAKLARLA ÜZERİME ÇULLANDILAR"

Yaşananları anlatan Tamer Akçağ, "Ben dükkanımdan paketimi alıp Örnek Mahallesi'ne siparişe gidiyordum. Mahallenin girişinde üç kişi bir anda önüme atladı. Ben de fren yaptım. Ani fren yapınca bana, 'Ne yapıyorsun' dediler. Ben de, 'Ne oluyor' diye karşılık verdim. Ellerinde bıçaklarla bir anda üzerime çullandılar. Yumruk attılar. Ben bir şey yapamadım. Bir dükkana sığındım, 5 dakika sonra bu defa ellerinde bıçakla yeniden geldiler. Polis ve ambulans geldi ama ilgilenmediler. Ben kendi motorumla hastaneye gittim. Elmacık kemiğimin çatlak olduğunu öğrendim. Kolumda bıçak izi ve morluklar var. Bu kişilerin bulunmasını istiyorum. Savcılığa gideceğim" dedi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Motokuryenin uğradığı saldırı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motokuryenin yavaşladığı ve 2 kişinin üzerine yürüdüğü görülüyor. Saldırganlar tekme ve yumrukla saldırırken, çevredekiler yardıma koşuyor. İş yerine sığınan motokuryeye saldırı için tekrar gelen saldırganlar, çevredekiler tarafından uzaklaştırılıyor.

(DHA)





