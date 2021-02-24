Motorola G100 Geekbench’in veritabanında göründü

Buna göre cihazın resmi lansmanı yakında olabilir. Motorola Edge S, takma adı onaylanmadan önce “Nio” kod adı ile anılıyordu. Aynı kod adı Motorola Moto G100‘ün Geekbench 5 listesinde de geçiyor. Kullanılan şşlemci, 1.80 GHz taban frekansına sahip. Listenin kaynak kodu, işlemcinin maksimum 3.19 GHz hıza ulaşabildiğini ve Adreno G50 GPU'ya sahip olduğunu ortaya çıkardı. Dolayısıyla cihazın Snapdragon 870 yonga seti ile donatıldığı da onaylandı.

İŞTE GEEKBENCH SONUCU

Geekbench’te ortaya çıkan Moto G100 varyantı 8 GB RAM’e sahip. Android 11 işletim sistemiyle birlikte çalışıyor. Tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerde G100 sırasıyla 957 ve 2815 puan aldı. Şirket, resmi hale getirmeden önce cihazın performansını dahili olarak test ediyor olabilir. Yukarıda bahsedildiği gibi, cihazın Edge S telefonunun küresel bir versiyonu olması muhtemel.

Moto G100 henüz resmiyet kazanmadı. Ancak yakın tarihte sızan bir rapor, bu ay Hindistan’da piyasaya sürülebileceğini iddia etti.

MOTOROLA EDGE S ÖZELLİKLERİ

Motorola Edge S özelliklerine de gelin bir bakalım. Motorola Edge S, 21: 9 en boy oranı ve 90Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç Full HD+ IPS LCD ekrana sahip. Snapdragon 870 işlemci, 6 GB / 8 GB RAM ile birleştirilmiş. Cihaz 128 GB ve 256 GB gibi UFS 3.1 depolama seçenekleriyle geliyor. Ön tarafa 16 megapiksellik bir selfie kamerası yerleştirilmiş. Arka kamera modülünde 64 megapiksel ana kamera, 16 megapiksel ultra geniş kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörü bulunuyor. Cihaz ayrıca 5.000 mAh bataryayı, 20W hızlı şarj desteği ile birleştirmiş.

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