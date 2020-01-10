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  4. Motosiklet kazasında ağır yaralandı, 1,5 yıl sonra hayatını kaybetti

Motosiklet kazasında ağır yaralandı, 1,5 yıl sonra hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 15:09 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 10 Ekim 2018 tarihinde meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücücü 1,5 yıl sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çeltikçi’den İnegöl’e doğru seyir halinde olan Hüseyin Sancar idaresindeki motosiklet, geri dönmeye çalıştı. Bu sırada karşı yönden gelen Cemil Z. idaresindeki özel otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü arabanın ön camına çarptıktan sonra metrelerce savrularak yere düştü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ağır yaralı motosiklet sürücüsü burada tedavi altına alındı.

1,5 YIL SONRA ACI HABER

1,5 yıldır tedavisi devam eden Hüseyin Sancar hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları göz yaşlarına boğuldu. Öte yandan kaza ânı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Kaza Motosiklet

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