Motosiklet kazasında ağır yaralandı, 1,5 yıl sonra hayatını kaybetti

Çeltikçi’den İnegöl’e doğru seyir halinde olan Hüseyin Sancar idaresindeki motosiklet, geri dönmeye çalıştı. Bu sırada karşı yönden gelen Cemil Z. idaresindeki özel otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü arabanın ön camına çarptıktan sonra metrelerce savrularak yere düştü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ağır yaralı motosiklet sürücüsü burada tedavi altına alındı.

1,5 YIL SONRA ACI HABER

1,5 yıldır tedavisi devam eden Hüseyin Sancar hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları göz yaşlarına boğuldu. Öte yandan kaza ânı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı.

(İHA)

