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  4. Motosikleti yatarak kullanan sürücü canını hiçe saydı! Tehlikeli anları görenler şaşkına döndü

Motosikleti yatarak kullanan sürücü canını hiçe saydı! Tehlikeli anları görenler şaşkına döndü

01.02.2023 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da motosiklet üstünde yatarak ilerleyen sürücü, canını hiçe sayarak yolculuk yapıp, yoldan geçen diğer araç sürücülerinin canını da tehlikeye attı.

Batman-Diyarbakır Karayolu'nda bir motosiklet sürücüsünün yaptığı hareketler pes dedirtti. Sürücü, seyir halindeyken motosikletin üzerine uzanarak kullandı. Sürücü, yaptığı bu hareketle hem kendi canını hem de trafikte bulunanların hayatını tehlikeye attı.

Motosikletlinin tehlikeli yolculuğu, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Vatandaşın uyarısına aldırış etmeyen motosiklet sürücüsü, tehlikeli yolculuğuna devam etti. Batman İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sürücüyü belirlemek için çalışma başlattı.

(İHA)

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Batman motosiklet

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