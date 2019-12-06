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Mozambik'teki çatışmalarda 5 günde 18 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 00:06 | Son Güncelleme

Mozambik'teki çatışmalarda 5 günde 18 kişi öldü

Afrika ülkesi Mozambik'te güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasında 5 günde meydana gelen çatışmalarda 18 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesinde güvenlik güçleriyle silahlı gruplar arasında 5 gündür devam eden çatışmalarda 18 kişi yaşamını yitirdi.

Silahlı grupların hafta sonundan itibaren bölgedeki yerleşim yerlerine saldırarak sivilleri öldürdüğü, evlere ve tarım arazilerine zarar verdiği açıklandı.

Çatışmalarda 12 çete üyesi etkisiz hale getirilirken bir polis ve 5 sivil hayatını kaybetti.

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mozambik

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