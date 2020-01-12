Mozart'ın hayatına odaklanan "Amadeus" oyununun prömiyeri yapıldı

Oyuncu kadrosunda ayrıca Ahmet Mark Somers, Kevork Türker, Sabri Özmener, Yiğit Pakmen, Murat Yılmaz, Cihan Ayhan, Ceren Aydın Akkoç, Ayşe Yakut Somer, Dilay Yıldız, Numan Direkçi, Cihan Akbilek ve Ferdi Taşkın yer alıyor.

Mozart'ın yaşamını, Salieri üzerinden anlatan oyunun konusu özetle şöyle:

"Mozart, gündelik yaşamında sıra dışı karakter olarak yaşamdan hayli kopuk bir hayat tarzı sürdürmektedir. Yeteneğini dışa vurmak için ilginç bir yol seçen sanatçı, tutarsız davranışlarda bulunmayı alışkanlık haline getirmiştir. Yaşamıyla müziği zıt kutuplarda ilerleyen ve adeta bir 'tutunamayan' profili çizen Mozart, bu sağlıksız yaşamı yüzünden Salieri'yi endişelendirmektedir. Mozart’a göre çok daha disiplinli ve müzik konusunda hırslı olan Salieri, Mozart kadar başarılı olamamaktadır. Bu düşünceler zamanla farklı bir ilişki kurmalarına neden olur."

