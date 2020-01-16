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  4. MSB: 3 asker şehit oldu

MSB: 3 asker şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 22:53 | Son Güncelleme

MSB: 3 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde 3 askerin şehit olduğunu bildirildi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda 3 askerin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Barış Pınarı Harekat bölgesi Milli Savunma Bakanlığı şehit

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