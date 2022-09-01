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Kahreden acı haber! Şehit ateşi Mersin'e düştü

01.09.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde meydana gelen EYP patlaması sonucu Hv.Svn. Asb.Kd.Çvş. Okan Meteöz'ün şehit olduğunu duyurdu. Meteöz’in şehadet haberi, Mersin’in Tarsus ilçesindeki baba ocağına ulaşırken şehidin 1 yıl önce evlendiği, eşinin de astsubay öğrencisi olduğu öğrenildi. Şehit Meteöz’ün Hacıhamzalı Mahallesi’ndeki baba ocağı Türk bayrağı asılırken, yakınları ve mahalle sakinleri eve akın etti.

Kahreden acı haber! Şehit ateşi Mersin'e düştü

Hava Savunma Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz, Kuzey Irak’ta hain terör örgütünün tuzakladığı EYP’nin patlaması sonucu şehit oldu. Meteöz’ün şehadet haberi Mersin’in Tarsus ilçesi Hacıhamzalı Mahallesi’ndeki baba ocağına ulaştı.
Şehidin Hacıhamzalı Mahallesi’nde bulunan baba ocağına acı haber, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, askeri yetkililer tarafından 112 Acil ekipleri ile birlikte verildi. Acı haberi alan babası Bülent, annesi Ayfer ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Okan Meteöz’ün Büşra Meteöz ile 1 yıl önce evlendiği, eşinin de astsubay öğrencisi olduğu öğrenildi. Şehit Meteöz’ün Hacıhamzalı Mahallesi’ndeki baba ocağı Türk bayrağı asılırken, yakınları ve mahalle sakinleri eve akın etti. Şehidin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

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ACI HABERİ MSB DUYURDU

Irak'ın Kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda 1 asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 01 Eylül 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Hv.Svn. Asb.Kd.Çvş. Okan METEÖZ, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin (El Yapımı Patlayıcı) patlaması sonucu yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur'' denildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 1 Eylül 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.

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(DHA)


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