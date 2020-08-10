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  4. MSB'dan Doğu Akdeniz gözdağı: TSK gerekli tüm tedbirleri aldı

MSB'dan Doğu Akdeniz gözdağı: TSK gerekli tüm tedbirleri aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2020 21:16 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı Doğu Akdeniz tartışmaları sonrası dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin deniz yetki alanlarının korunmasına yönelik olarak TSK tarafından gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

MSB'dan Doğu Akdeniz gözdağı: TSK gerekli tüm tedbirleri aldı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, deniz yetki alanlarımızda uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerimizi koruma azim ve kararlılığı çerçevesinde gerekli tüm tedbirleri almıştır."


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