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MSB duyurdu: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2020 17:40 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen PKK'ya ait 5 bölmeli mağara ve sığınıklarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

MSB duyurdu: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başarıyla devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK’ya ait mühimmat, EYP deposu ve yaşam alanı olarak kullanılan 100 metre uzunluğunda ve 5 bölmeli mağara ile birçok sığınak tespit etti. Mağara ve sığınaklarda yapılan arama taramalarda, çok sayıda silah ve mühimmat, EYP yapımında kullanılan malzemeler ve çok sayıda yaşam malzemeleri ele geçirildi" denildi.

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