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  4. MSB: "Irak kuzeyi Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı’nda 10 Şubat’ta teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

MSB: "Irak kuzeyi Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı’nda 10 Şubat’ta teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

11.02.2021 10:47 | Son Güncelleme:
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MSB: "Irak kuzeyi Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı’nda 10 Şubat’ta teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

MSB: "Irak kuzeyi Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı’nda 10 Şubat’ta teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

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