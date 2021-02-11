MSB: "Irak kuzeyi Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı’nda 10 Şubat’ta teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."