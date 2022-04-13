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MSÜ Harp Okulu ve Astsubay MYO öğrencileri 2022 maaşları ne kadar? MSÜ Hava Harp Okulu mezunları ne iş yapar? MSÜ Astsubay MYO mezunları ne iş yapar?

13.04.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ adayları MYO öğrencisi olmayı iple çekiyor. MSÜ sınavına giren adaylar, açıklanan sonuçlara göre MYO öğrencileri olup olmayacaklarını öğrenecekler. Bu süre zarfında da adaylar, bazı sorularının cevaplanmasını bekliyor. MSÜ Harp Okulu ve Astsubay olmayı hayal eden öğrenciler 2022 maaşlarını ve ne iş yaptıklarını araştırıyor. İşte merak edilen o detaylar!

MSÜ Harp Okulu ve Astsubay MYO öğrencileri 2022 maaşları ne kadar? MSÜ Hava Harp Okulu mezunları ne iş yapar? MSÜ Astsubay MYO mezunları ne iş yapar?

MSÜ sınavına giren adaylar, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından hangi alana ilgileri ve becerileri varsa o dalı seçip eğitim alacaklar. MSÜ sınav sonuçları açıklanmadan önce adaylar, MSÜ Harp Okulu ve Astsubay MYO öğrencilerin ne kadar maaş aldıklarını ve ne iş yaptıklarını sorgulamaya başladı. İşte MSÜ adaylarının merak ettiği sorularının ayrıntılı cevapları...

MSÜ HARP OKULU VE ASTSUBAY MYO ÖĞRENCİLERİ 2022 MAAŞLARI NE KADAR?

Milli Savunma Üniversitesinde Harp Okulu ve Meslek Yüksekokulu öğrencileri sınıflarına göre farklı miktarda harçlık almaktadır.

Harp Okulu ve MYO öğrencileri KYK öğrenim kredisi alabilir. KYK öğrenim kredisi geri ödemeli olduğu için mesleğe başladıktan sonra taksitler halinde krediyi geri ödemeniz gerekmektedir. 2020 yılı KYK öğrenim kredisi ücreti 550 TL’dir.

Ancak Milli Savunma Üniversitesi öğrencileri KYK bursu alamaz. Bunun nedeni Harp Okulları ve MYO’larda okuyan öğrencilere devlet tarafından sınıflara göre harçlık verilmesidir. Verilen harçlıklar geri ödemeli değildir. Bir nevi KYK bursu niteliğindedir.

MSÜ HAVA HARP OKULU MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

Hava Harp Okulu son sınıfta yapılan sağlık muayenelerini geçen ve mezuniyet sonrasındaki pilotaj eğitimini başarı ile tamamlayan teğmenler Hava Kuvvetleri Komutanlığının çeşitli üs ve birliklerinde jet/nakliye uçağı ve helikopter pilotu olarak görev yaparlar. Aynı zamanda mesleğinde başarı göstermiş ve yabancı dil bilgisi yeterli olan havacı subaylar Hava Kuvvetleri Komutanlığının yurt dışındaki (Askeri ataşelik, NATO vb.) kadrolarında çalışma ve ülkemizi temsil etme imkânına kavuşmaktadır.

MSÜ ASTSUBAY MYO MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

Astsubay Meslek Yüksek Okulu mezunları astsubay çavuş olarak görevine başlar. Bununla beraber birçok farklı Türk Silahları Kuvvetleri bölgesinde görevlerini yerine getirir. Aynı zamanda astsubay mesleki okulu mezunlarının yapacağı iş daha önceden almış olduğu diplomaya bağlı olarak da değişkenlik gösterir. Yani donanımına uygun şekilde Türk silahları Kuvvetleri kapsamında atanır ve görevini yerine getirmektedir.

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Milli Savunma Üniversitesi
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